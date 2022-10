Icelandair przedłuża sezon lotów do Rzymu i Nicei

Linie lotnicze Icelandair, ogłosiły przedłużenie sezonu lotów do Rzymu i Nicei w przyszłym roku.

Icelandair rozpoczął latać do nowych destynacji w tym roku, 6 lipca. W związku z dużym zainteresowaniem, podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w 2023 roku i rozpoczęciu lotów wcześniej. Samoloty będą latać do Rzymu od 24 marca, a do Nicei od 8 czerwca.

Według Boga Nilsa Bogasona, dyrektora generalnego Icelandair, Islandczycy dobrze przyjęli te destynacje. W ostatnich miesiącach Icelandair stale wzmacnia rozkład lotów i wszystkich cieszy to, że możliwe jest przedłużenie okresu lotów do tych miast.

„W tym roku wprowadziliśmy te dwa nowe kierunki i od razu spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem. Dlatego pomyśleliśmy, że istnieją wszelkie powody, aby przedłużyć sezon podróży i dać Islandczykom możliwość podróżowania wiosną” mówi Bogi Nils.

Zgodnie z planem loty będą wyglądały następująco:

Do Rzymu:

od 24 marca do 12 maja - loty dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki,

od 14 maja do 1 czerwca - loty dwa razy w tygodniu w środy i niedziele,

od 1 czerwca do 31 października - loty trzy razy w tygodniu w środy, piątki i niedziele.

Czas odlotu z Keflaviku planowany jest na godzinę 8:30.

Do Nicei:

od 8 czerwca do 4 września - loty dwa razy w tygodniu w czwartki i poniedziałki.

Wylot jest planowany na po południe, o godzinie 16:25.