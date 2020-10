Wraca zasada dwóch metrów

W całym kraju zostanie przywrócona zasada dwóch metrów. Ograniczenia mają być przestrzegane od przyszłego tygodnia, kiedy zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie walki z koronawirusem.

Wiadomości takie w rozmowie z agencją informacyjną po spotkaniu rządu podał pełniący obowiązki ministra zdrowia, Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra z początku października, limit dwóch metrów obowiązuje w regionie stolicy już od kilkunastu dni. W innych częściach kraju limit dotyczy jednego metra. Oczekuje się, że nowa zmiana zacznie obowiązywać od najbliższego wtorku 20 października i potrwa od dwóch do trzech tygodni.

W rozmowie z dziennikarzami Guðmundur powiedział, że nowo wprowadzane środki walki z koronawirusem będą zasadniczo takie same, jak te, które obowiązywały w ostatnich tygodniach. Obowiązywać będą te same zasady dotyczące przedstawień scenicznych jakie były wprowadzone wcześniej.

Jednocześnie zalecenia, które dotyczą zajęć sportowych, zostaną objęte nowymi regułami. W związku z tym te same zasady będą miały zastosowanie do zajęć sportowych zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Obecne przepisy stanowią, że sport i ćwiczenia w pomieszczeniach są zabronione w rejonie stolicy.

Zasady dotyczące godzin otwarcia restauracji pozostaną niezmienione, obecnie w stolicy muszą one zostać zamknięte do godziny 21:00 i do 23:00 poza nią.

Nie będzie również zmian w zasadach zarządzania szkołami.

Nadal obowiązują zalecenia, aby ludzie ograniczali podróże do i ze stolicy do minimum.

Guðmundur przyznał, że rząd zgodził się na środki, które wynikają z propozycji jakie epidemiolog złożył wczoraj ministrowi.