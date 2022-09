Oskarżony za pobicie pracownika sklepu

Sąd Okręgowy w Reykjaviku skazał mężczyznę na 30 dni pozbawienia wolności, za zaatakowanie pracownika sklepu 10-11, przy Laugavegur w Reykjaviku w lutym 2021 roku.

W akcie oskarżenia stwierdzono, że mężczyzna zaatakował i wielokrotnie uderzył pracownika w twarz, płaską lub zaciśniętą pięścią.

Oskarżony mężczyzna otwarcie przyznał się do swoich zbrodni i to złagodziło jego karę. Podczas przesłuchania powiedział, że żałuje tego aktu i mówi, że jego zachowanie w czasie aktu było zabarwione problemem uzależnienia, z którym miał do czynienia. Ponadto, nigdy wcześniej nie popełnił żadnego przestępstwa.

„Z drugiej strony oskarżony bez powodu zaatakował ofiarę, która w pracy i wydała mu uzasadnione instrukcje” – czytamy w wyroku, choć nie podano, jakie były instrukcje.

Według słów sądu wykonanie kary ulega odroczeniu i wygaśnie z upływem dwóch lat. Mężczyzna pozostaje na zwolnieniu warunkowym.