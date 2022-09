Opieka zdrowotna potrzebuje ciągłej uwagi

Minister zdrowia twierdzi, że rząd zareagował na problem szpitala Landsspítali związany ze zbyt dużym obciążeniem pracowników. Personel medyczny szpitala już od dawna skarży się na bardzo trudną sytuację, gdzie obciążenie pracą każdego z pracowników osiąga szczyt, a do tego dochodzi wzrost turystów.

Niedawno z pracy zrezygnowało czternaście pielęgniarek z oddziału ratunkowego Landsspítali. Powodem było zbyt duże obciążenie.

Minister zdrowia Willum Þór Þórsson mówi, że istnieje powód do niepokoju z powodu presji jaką każdego dnia ma służba zdrowia.

Na zaistniałą sytuację, rząd zareagował powołaniem na początku lata zespołu reagowania. Podjęto działania z instytucjami zdrowia, które pomogły im poprawić sytuację latem.

„Przynajmniej przetrwali lato, ale oczywiście sytuacja jest bardzo ciężka, szczególnie gdy mamy turystów, którzy dodają pracy, a mieszkańcy są w podróży” mówi Willum. To jest powód do tego aby zwracać uwagę na personel, ponieważ zmiany w społeczeństwie zwiększyły zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i wzrosła presja. Spełniono żądania dotyczące zmiany warunków i wynagrodzeń personelu oddziału ratunkowego.

„Poza środkami, które zostały podjęte tego lata przez rząd, Landsspítalin wypłacił dodatkowe bonusy pracującym na oddziale ratunkowym. Jest to oczywiście bardzo delikatne, ponieważ mamy więcej organizacji, które muszą ze sobą współpracować. W wielu miejscach istnieje duża presja na izby przyjęć” mówi Minister Zdrowia. Landsspítalin opracował wyjaśnienia dotyczące większości zwolnień.

Ludzie zaczęli się przemieszczać. Zmieniać miejsca pracy, pozostając nadal w służbie zdrowia, lub przeprowadzając się do innego kraju. Presja pracy z jaką mieli do czynienia pracownicy szpitala, zdecydowanie przyczyniła się do zwolnień.

„Oddziały były przepełnione. Zaczęliśmy przyspieszać otwarcie nowej przestrzeni. We współpracy z Eir otwieramy oddział rehabilitacyjny. W Sólvangi, w Hafnarfjörður już oddaliśmy do użytku oddział rehabilitacyjny. Niebawem otworzymy Móberg w Árborg, gdzie będzie 40 nowych miejsc dla pacjentów. To wszystko może pomóc” powiedział minister zdrowia Willum Þór.

Minister przyznał także, że konieczne jest wprowadzenie zmian, które pomogą w usprawnieniu pracy personelu medycznego oraz zmniejszą napięcie z jakim mają do czynienia pracownicy.