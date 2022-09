Dolina Reykjadalur tonie w śmieciach

Przyciągająca setki turystów dolina Reykjadalur, jest pięknym miejscem gdzie po wędrówce w góry można odpocząć w ciepłej, geotermalnie ogrzewanej rzece. Zielone łąki, kolorowe zbocza otaczające rzekę są idealnym miejscem do relaksu. Jednak dolina ta wygląda obecnie jak śmietnik. W wielu miejscach leżą sterty śmieci, zakrwawiony papier, brudna bielizna i wielka torba pełna puszek były wśród wielu znalezionych wzdłuż rzeki.

Jeden z gości był tak zszokowany sytuacją w Reykjadalur, że postanowił sfotografować część śmieci, które tam znalazł. Od wielu lat regularnie przyjeżdża do Reykjadalur, ale nie pamięta, żeby kiedykolwiek okolica była w takim stanie.

Reykjadalur od lat jest bardzo popularnym miejscem turystycznym, ponieważ znajdują się tam gorące źródła, rzeka, w której każdy może kąpać się bezpłatnie. Dolina jest o rzut kamieniem od obszaru stolicy. Jednak to co można tam znaleźć, przypomina coraz bardziej śmietnik. Wygląda na to, że goście Reykjadalur organizują tam sobie spotkania towarzyskie.

Rada miasta Hveragerðisbær podjęła decyzję o rozpoczęciu pobierania opłat za parkingi w Árhólm, które są tuż koło szlaku turystycznego do Reykjadalur. Środki uzyskane z poboru opłat przeznaczane są na rozwój okolicy. Wygląda na to, że nie wydano ich na sprzątanie ani na instalowanie koszy na śmieci.