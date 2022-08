Islandzka firma protetyczna pomaga ludziom na Ukrainie

Islandzka firma Össur, która zajmuje się produkcją protez, otrzymała dotację z Funduszu Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Współpracy Rozwojowej, aby pomóc Ukraińcom, którzy przeszli amputację.

Dyrektor firmy mówi, że ta pomoc ma ogromny wpływ na ludzi.

Dotacja wynosi 30 milionów ISK, a Össur wykorzysta ją na zapewnienie potrzebującym Ukraińcom niezbędnych protez. Co więcej, firma przeszkoliła również ukraińskich ekspertów w dziedzinie protetyki, aby można było dokładnie monitorować sytuację i wniosła znaczne środki, dzięki czemu całkowita produkcja wynosi około 100 milionów ISK.

„Ważne w tym jest stworzenie pewnego rodzaju trwałego rozwiązania dla jednostek. Nie wystarczy dać produkty, musi być usługa, muszą być eksperci [pod ręką], aby pomóc tym ludziom w wykorzystaniu i utrzymaniu protezy kończyny” – mówił Sveinn Sölvason, dyrektor generalny Össur w wywiadzie dla radia Bylgjan.

Specjaliści z Össur, przeszkolili dziesięciu ukraińskich ekspertów do pomocy Ukraińcom, którzy stracili kończyny. Jak do tej pory stworzono protezy nogi dla dziesięciu osób, ale wiele wciąż czeka.

„Uważnie oszacowano, że jest około tysiąca osób na Ukrainie [które czekają]. Zarówno żołnierze, jak i cywile, którzy stracili nogę lub rękę i to jest nasz cel. Chcemy przyczynić się do złagodzenia cierpienia tych ludzi, zapewniając im trwałe rozwiązanie” – mówi Sveinn.

Dodał, że usługi firmy mają ogromny wpływ na ludzi, zarówno fizyczny jak i psychiczny.

„Trenowaliśmy ukraińskich protetyków w Norwegii i szukaliśmy rozwiązania dla żołnierza z Ukrainy, który stracił nogę. Jego dziewczyna przyjechała z nim. On był tak niesamowicie szczęśliwy, że dostał szansę, jego radość była tak wielka, że ​​oświadczył się swojej dziewczynie w szpitalu w Oslo. Zatem to, co robimy, ogólnie ma duży wpływ na życie ludzi, to jest duża część firmy i jest dla nas bardzo ważne” mówił.

Projekt jest duży, a nowa sztuczna kończyna musi być dostosowana do każdej osoby.

„Össur dysponuje specjalną technologią, jako jedyna firma na rynku, jest w stanie zbudować protezę w bardzo wydajny i prosty sposób” mówi Sveinn.

Technologia, którą wykorzystuje firma, pozwala zbudować nową, niestandardową kończynę w zaledwie dwie do trzech godzin.