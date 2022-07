Linie lotnicze zagubiły rower podróżnika

Jedenaście dni temu, kolarz Simon Owens przyleciał na Islandię z Wielkiej Brytanii, z planem objechania wyspy na rowerze. Podróż miała trwać dwa tygodnie. Czas jaki zaplanował na swoją wyprawę mija, a jego rower jeszcze nie dotarł do kraju.

Owens wylądował na lotnisku Keflavík 2 lipca, wierząc, że jego bagaż dotrze następnym samolotem z liniami Menzies Aviation. Sam Owens przyleciał na Islandię liniami Icelandair. Jednak, bagaż nigdy na wyspę nie dotarł. Także podróżny nie był w stanie rozpocząć planowanej podróży i do zrealizowania swojego planu nadal potrzebuje roweru, namiotu, ubrania i innego sprzętu.

„Czekałem na to od wielu miesięcy. Także jestem rozczarowany i sfrustrowany tym, że zostało mi to odebrane” powiedział Owens w rozmowie z BBC.

W czasie oczekiwania na rower i resztę bagażu, wynajął samochód kempingowy, w którym mieszka i podróżuje przez ostatnie jedenaście dni. Przez ten cały czas ma przy sobie tylko swój bagaż podręczny.

„Mam szczęście, że mam pracę, konto oszczędnościowe i kartę kredytową. Jednak dodatkowe koszty w wysokości ponad 300 000 koron mógłbym wykorzystać na trzy lub cztery podróże rowerem” mówi Owens.

Pracownicy Menzies Avitation, z którymi rozmawiał Owens, niewiele mu pomogli, a jedyną wiadomością, jaką otrzymuje, jest to, że nadal szukają jego bagażu i jak tylko zostanie odnaleziony to powiadomią go o tym.

Przyznał, że obawia się tego co może wydarzyć się jak jego bagaż przyleci na wyspę, kiedy on wyjedzie. W czasie oczekiwania na informacje dotyczące bagażu, zdecydował się na podróż kamperem po pięknej Islandii i nadal ma nadzieję, że jego rower dotrze przed powrotem do domu.