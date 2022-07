Największa księga gości w kraju

W Helli, na południu Islandii można znaleźć największą księgę gości w kraju. Znajduje się ona na budynku centrum informacyjnego, na ulicy Ægissíða, przy jednej z atrakcji turystycznych, którą są jaskinie. Turyści odwiedzający to miejsce bardzo często próbowali pisać na ścianach jaskiń, co jest zabronione. Chcąc dać ludziom możliwość pisania na ścianach swoich imion i pozdrowień, umożliwiono ludziom pisanie na ścianach budynku recepcji, która znajduje się przy jaskiniach.

Ten pomysł spodobał się przyjezdnym i obecnie na ścianach znajduje się już wiele wpisów.

„Pisanie na ścianach w jaskiniach jest znane od wieków. Tego lata postanowiliśmy ożywić ten zwyczaj i pozwoliliśmy ludziom pisać na ścianach naszej recepcji. Uważamy, że to fajny pomysł i spotkał się z bardzo dobrym odzewem, a zdecydowana większość naszych gości jest bardzo chętna do tego by pozostawić coś zabawnego na ścianie” – mówi Dóra Steinsdóttir, pracownik Hellunar w Helli.

A co najczęściej piszą ludzie?

„Piszą swoje nazwiska, zapisują daty, rysują obrazki i zostawiają też informację o swojej narodowości. Jesteśmy wdzięczni za ich odwiedziny i jest wiele osób rysujących Wikingów i odtwarzających rzeźby znalezione w jaskiniach” - dodaje z ekstazą Dóra, projekt okazał się sukcesem i wszyscy odbierają to bardzo pozytywnie.