Do centrum Reykjaviku wraca komunikacja nocna

Po dwuletniej przerwie, w najbliższy weekend, od piątku w nocy na trasę wracają nocne autobusy komunikacji miejskiej, które będą kursować z centrum Reykjaviku.

Informacje takie podano na stronie Strætó. W miniony piątek odbyło się zebranie zarządu podczas, którego podjęto decyzję o przywróceniu weekendowych, nocnych autobusów kursujących z centrum Reykjaviku.

„Zarząd odpowiada na apel mieszkańców obszaru stołecznego o zwiększenie usług i bardziej zróżnicowane opcje transportu poza centrum Reykjaviku w weekendy. Dlatego podjęte zostaną starania, aby w tym czasie używać autobusów jak najbardziej przyjaznych dla środowiska” napisano w ogłoszeniu.

Usługa ta będzie testowana do września, kiedy to zostanie przeprowadzona ponowna ocena pod kątem tras i zadowolenia pasażerów.

Opłata za nocny przejazd dla dorosłych wyniesie 490 ISK, a dla młodzieży 245 ISK. Bierze się pod uwagę wprowadzenie innych możliwości opłat za przejazd.

Możliwe, że będzie można płacić gotówką, kartą kredytową lub debetową, ale wtedy podróż będzie kosztować 1000 ISK, informuje Strætó.

W związku ze zmianami, Strætó zapowiedziało także wprowadzenie 7 tras z centrum, na których w nocy będą kursować autobusy. Dla porównania w 2020 roku nocna komunikacja miejska kursowała na 5 trasach.

Nocne autobusy będą kursowały w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.

„Nocnym autobusem będzie można jeździć tylko z centrum miasta, a nie z powrotem do centrum miasta. Autobusy te nie będą jeździć zgodnie z tradycyjnym rozkładem jazdy. Na rozkładzie podany jest tylko czas odjazdu z centrum miasta, a autobusy wjeżdżają w trasę bez określenia kiedy będzie następny przystanek. Klienci, którzy zamierzają skorzystać z autobusu w połowie jego trasy, powinni monitorować lokalizację w czasie rzeczywistym w aplikacji Klapp, aplikacji Strætó lub na straeto.is” pisze Strætó w komunikacie.

Trasy komunikacji miejskiej

Trasa 101 - do Hafnarfjörður, autobus odjeżdża z przystanku Lækjartorg B o godzinach: 01:20, 02:25 i 03:45. Trasa ulicami Hverfisgata, Snorrabraut, Kringlumýrarbraut i do Hamraborg. Następnie trasa biegnie przez Hafnarfjarðarvegur, Reykjavíkurvegur, Lækjargata (w Hafnarfjörður), Hringbraut (w Hafnarfjörður), Strandgata, Ásbraut i do Vellir.

Trasa 102 - do Kópavogur autobus odjeżdża z przystanku Lækjartorg B o godzinach: 01:40, 02:40 i 03:40. Trasa ulicami Hverfisgata, Laugavegur, Suðurlandsbraut, Grensásvegur i Kringlumýrarbraut. Następnie trasa wiedzie przez Smári, Lindir, Sali, Kóra i Hvörf w Kópavogur.

Trasa 103 - do dzielnicy Breiðholt autobus odjeżdża z przystanku Hlemmur o godzinach: 01:30, 02:40 i 03:50. Trasa prowadzi ulicami Hverfisgata, obok ratusza, Uniwersytetu Islandzkiego, przez Bústaðarvegur i do Mjódd. Po zatrzymaniu się w Mjódd trasa wiedzie wokół Breiðholt przez Skógar, Sel, Fell, Hólar i Bakki.

Trasa 104 - do Úlfarsárdalur autobus odjeżdża z przystanku Lækjartorg B o godzinach: 01:25, 02:30 i 03:35. Trasa prowadzi ulicami Hverfisgata, Laugavegur, Suðurlandsbraut, Vesturlandsvegur, do Grafarholt i Úlfarsárdalur.

Trasa 105 - do Norðlingaholt autobus odjeżdża z przystanku Lækjartorg B o godzinach: 01:29, 02:29 i 03:29. Trasa prowadzi ulicami Hverfisgata, Borgartún, Sæbraut, Vesturlandsvegur, do Árbær, Selás i Norðlingaholt.

Trasa 106 - do Mosfellsbær autobus odjeżdża z przystanku Lækjartorg B o godzinach: 01:34, 02:34 i 03:34. Trasa prowadzi ulicami Hverfisgata, Laugavegur, Kringlumýrarbraut, Miklubraut, Vesturlandsvegur, w górę Höfðabakki i do Grafarvogur. Tam przejedzie przez Folda, Rima i Staðahverfið do Mosfellsbær.

Trasa 107 - do Seltjarnarnes autobus odjeżdża z przystanku Hlemmur o godzinach: 01:20, 02:00, 02:40 i 03:20. Trasa prowadzi w dół Hverfisgata, obok ratusza/ Ráðhúsið, przez Suðurgata, Hjarðarhagi, Ægissíða, Nesvegur, Suðurströnd, Lindarbraut, Norðurströnd i Eiðisgrandi.