Przy plaży Reynisfjara zainstalowany zostanie system alarmowy

We wtorek wieczorem odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu z właścicielami ziemi, na której znajduje się słynna plaża Reynisfjara. Podczas rozmowy wszyscy zgodzili się co do tego, że przy plaży należy zainstalować system alarmowy, który będzie ostrzegał odwiedzających o niebezpieczeństwie.

Grupie konsultacyjnej powierzono zadanie przygotowania planu działania, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na tym obszarze.

Skarphéðinn Berg Steinarsson, dyrektor ds. turystyki, powiedział, że spotkanie przebiegło pomyślnie i jest duża chęć współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom w okolicy.

Dyskusje o bezpieczeństwie turystów przy plaży Reynisfjara toczą się regularnie. Teraz zostały popchnięte do przodu z powodu śmiertelnego wypadku, który miał miejsce niedawno.

Od 2014 roku, z powodu wypadków na plaży Reynisfjara, ekipy ratunkowe były wzywane na pomoc łącznie dwanaście razy. W tym było 5 śmiertelnych wypadków.

W związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa w tym obszarze, rozpoczęto dyskusje związaną z wprowadzeniem zmian. Na spotkaniu, które odbyło się we wtorek obecna była m.in. minister turystyki Lilja Alfreðsdóttir.

Rozpoczęto formalną współpracę





Na spotkaniu przedstawiciele Islandzkiego Biura Meteorologicznego, Islandzkiego Zarządu Dróg oraz Departamentu Ochrony Ludności z południowej Islandii przedstawili prace nad przygotowaniem oceny ryzyka dla okolicy, oraz pomysły na uruchomienie systemu alarmowego na wybrzeżu.

Ponadto, w skład grupy konsultacyjnej wejdą przedstawiciele tych urzędów, a także właściciele gruntów, grupa poszukiwawczo-ratunkowa Landsbjörg, gmina Mýrdalshreppur oraz Islandzka Izba Turystyczna. Grupa konsultacyjna opracuje plan działania i przedłoży swoje propozycje Minister Turystyki nie później niż do 30 września.