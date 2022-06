Kamila i Marco wybrani Mieszkańcami Reykjaviku 2022

Polka Kamila Walijewska i Marco Pizzolato zostali wybrani Mieszkańcami Reykjaviku roku 2022. Informacje te ogłosił wczoraj przewodniczący rady miasta podczas oficjalnego otwarcia sezonu w dolinie rzeki Elliðaá. Kamila i Marco zostali zaproszeni do łowienia łososia.

Kamila i Marco rozpoczęli w Reykjaviku bardzo pozytywną akcję dzielenia się jedzeniem. Na ulicy Bergþórugata 20 ustawili lodówkę, do której ludzie mogą przynosić jedzenie, którym chcą się podzielić. Celem tej akcji jest walka z marnowaniem żywności i budowanie silniejszej społeczności wokół dzielenia się produktami spożywczymi.

W rozmowie ze Stöð 2, Kamila powiedziała, że każdy może skorzystać z lodówki. „Każdy może przynieść jedzenie, którego nie może lub nie chce użyć. Ludzie mogą zostawiać to czego mają więcej w domu, a jak zobaczą w lodówce coś co zechcą zabrać do domu to mogą, na tym polega ta wymiana” dodała.

Od czasu kiedy pojawił się pomysł z pierwszą lodówką, pojawiło się kilka innych punktów, w tym na przykład w Höfn w Hornafjörður.

Projekt dzielenia się jedzeniem zaowocował, kiedy przewodniczący rady miasta Einar Þorsteinsson, ogłosił, że Kamila i Marco zostali wybrani Mieszkańcami Reykjaviku 2022.