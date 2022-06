Firma musi przeciwdziałać wzrostowi cen

Prezes sieci sklepów Krónan, powiedziała, że obowiązkiem firmy jest próba przeciwdziałania wzrostowi cen produktów.

Nowe badanie cen przeprowadzone przez ASÍ pokazuje, że w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy ceny żywności i napoi wzrosły w niektórych przypadkach o 16,6 procent.

Wszystkie osiem sklepów objętych badaniem podniosło ceny

Największy wzrost cen jest w Heimkaup, a najmniejszy w Krónan. Prezes Krónan mówi, że firma szuka różnych sposobów na uniknięcie konieczności zbytniego podnoszenia cen. Na przykład poprzez znalezienie sposobów na obniżenie kosztów zakupu.

„Na przykład importując. Bezpośredni import z zagranicy, a następnie próba ograniczenia pośredników, bo to zwiększa koszty, zapewnia wydajniejsze zakupy, a tym samym natychmiast wpływa na poziom cen” powiedziała Ásta S. Fjeldsted, dyrektor generalny Krónan.

Ásta S. Fjeldsted Aðsend

Produkty, których ceny rosną najbardziej, to produkty mleczne, jaja i sery, a wzrost waha się w granicach 8-25 proc. Wzrost cen przetworów mlecznych jest wynikiem ogłoszenia przez państwo dwóch podwyżek.

„Pierwszy wzrost był 1 grudnia, po czym produkty mleczne wzrosły średnio o około 3-4 procent, a teraz 3 kwietnia wzrosły średnio o około 4-5 procent i są to wzrosty, które mają bezpośredni wpływ na konsumentów.”

Według Ásty podwyżki ogłaszane przez komisję w imieniu państwa to coś, z czym rynek nic nie może zrobić. To właśnie mięso jest kategorią produktów w Krónanie, których cena rośnie najbardziej.

„Cena mięsa rośnie, dlaczego? Widzimy to głównie w cenach drobiu, indyka, jajach i wieprzowinie, a wszystko jest związane ze wzrostem cen paszy. To jest globalny wzrost.”

Wpływ mają rosnące ceny opakowań, energii i transportu towarów do kraju.

„Ale każdego dnia walczymy, aby oprzeć się tym wzrostom cen, ponieważ w rzeczywistości jesteśmy ostatnim ogniwem w łańcuchu dostaw i to jest nasza rola i przyglądamy się temu, co powinniśmy robić by oprzeć się tym wzrostom cen” dodała Ásta.