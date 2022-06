Więcej zgłoszeń dotyczących zmarłych ptaków

Islandzki Urząd ds. Żywności i Weterynarii (MAST) otrzymuje liczne doniesienia o martwych dzikich ptakach, które umierają najprawdopodobniej z powodu ptasiej grypy.

W związku z tym MAST uważa, że konieczne jest utrzymanie środków związanych ze zwalczaniem choroby, które zostały podjęte na początku tego roku. Jednak przepisy te nie będą już dotyczyć gołębi.

Wcześniejsze środki podjęto, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy na ptaki żyjące w zamknięciu oraz drób hodowlany.

Mieszkańcy Islandii i podróżni są proszeni o zgłaszanie do urzędu wszystkich przypadków śmierci dzikich ptaków. Jest to ważna część monitorowania rozwoju i rozprzestrzeniania się szkodliwego szczepu wirusa ptasiej grypy.

Nie jest możliwe pobranie próbek od wszystkich zgłoszonych ptaków, ale wszystkie przypadki są rejestrowane i eksperci MAST oceniają, czy istnieje powód do tego aby je pobrać.

Najlepszym sposobem zgłoszenia jest zarejestrowanie informacji na stronie urzędu, ale zachęca się także ludzi do kontaktu: telefonicznego pod numerem 5304800 ( w godzinach otwarcia MAST ) lub mailowego mast@mast.is.

Natomiast informację o chorych i dziwnie zachowujących się ptakach należy zgłosić do odpowiedniej gminy, która jest zobowiązana do zapewnienia zwierzęciu pomocy lub do jego uśmiercenia w sposób humanitarny zgodnie z ustawą o dobrostanie zwierząt. Poza godzinami otwarcia urzędu i gmin, przypadki takie można zgłaszać także na policję.