Najstarszy mieszkaniec Islandii

Mieszkający w Ísafjörður Karl Sigurðsson, postawił sobie za cel osiągnięcie wieku 106 lat. Jest teraz najstarszym żyjącym Islandczykiem i ma 104 lata. Mówi, że jest zdrowy dzięki wodzie jaka jest na Fiordach Zachodnich.

Karl lub Kalli, jak go zawsze nazywano, urodził się 14 maja 1918 roku i ma teraz 104 lata. Mężczyzna mieszka obecnie w domu opieki w Ísafjörður i radzi sobie bardzo dobrze. Jego wzrok i słuch zaczynają się pogarszać, ale to nie przeszkadza mu w codziennych spacerach.

„Pochodzę z biednego domu. Zawsze mieliśmy coś do jedzenia, ale każdy posiłek składał się z ryb, oprócz niedziel, wtedy było mięso. Przez 30 lat byłem kapitanem, pływałem zawsze pod tą samą nazwą, ale trzema statkami. Wszyscy mnie znali, jako Kalli z Mimira” – mówi i śmieje się.

Zapytany o to co pozwoliło mu dożyć tak sędziwego wieku, powiedział, że to dzięki bardzo dobrej wodzie, która jest na Fiordach Zachodnich. „Jeśli masz dobrą wodę to ona przedłuży ci życie. Powinniśmy pić dużo więcej wody, a nie mleka, mleko jest przeznaczone dla niemowląt” powiedział Kalli.

Kalli przyznał, że jego celem jest dożycie do 106 lat. „Myślę, że dożyję do 106 lat, mam pomysł aby osiągnąć taki wiek”

W rozmowie powiedział także, że nigdy nie miał telefonu komórkowego.

„Nigdy nie miałem telefonu w kieszeni, przez jakiś czas miałem telefon w samochodzie, ale jedyny normalny to był w domu” dodał.