Farin frá Oppenheim og felur sig undir borði

Raunveruleikastjarnan Christine Quinn hefur látið af störfum hjá Oppenheim Group og er að gefa út bókina How to be a Boss B*tch en á viðburði í tengslum við bókina lenti hún í mótmælendum og endaði á því að fela sig undir borði.

Mótmælendurnir mættu þar sem hún var að veita eiginhandaráritanir í bókabúð í New Jersey. Þeir mættu til þess að berjast gegn því að dýr séu notuð sem klæðnaður en hún er þekkt fyrir það að klæðast loðfeldum og leðri. Christine endaði á því að þurfa að fela sig undir borði en þetta er í annað skiptið í þessari viku sem hópurinn mætir á viðburð sem hún stendur fyrir. View this post on Instagram A post shared by ChristineQuinn (@thechristinequinn) Óttaðist um líf sitt Samkvæmt myndskeiði frá Daily Mail mættu mótmælendur með skilti sem á stóð „How to be a Basic B*tch," sem átti að gera lítið úr rithöfundinum ásamt ófögrum myndum sem sýndu þjáð dýr. Forsvarsmenn Christine segja hana á tímapunkti hafa óttast um líf sitt og falið sig á bak við borðið eftir að hún sá aðila sem var að berjast fyrir velferð dýra sækja eitthvað í vasann. https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10826259/Christine-Quinn-COWERS-desk-book-signing-targeted-anti-fur-protestors.html#v-4227386281481058047 Veður alltaf á skjánum Þó svo að hún hafi sagt upp störfum hjá Oppenheim Group segist hún verða partur af sjöttu seríunni af Selling Sunset en endurkoma hennar hefur verið óljós eftir lok síðustu seríu þar sem hún var ásökuð um að múta kúnnum til þess að starfa ekki með samstarfskonu sinni Emmu Hernan. View this post on Instagram A post shared by ChristineQuinn (@thechristinequinn) „Ég verð alltaf í sjónvarpinu. Ég er ekki að fara neitt,“ sagði hún. Í endurkomu þættinum eftir að fimmtu seríu lauk sagði Jason Oppenheim hjá Oppenheim Group að það væri ekki staða fyrir Christine innan fyrirtækisins að svo stöddu. Hún segir þó hafi hætt þar störfum að eigin frumkvæði fyrir þáttinn þar sem hún og eiginmaður hennar Christian Dumontet eru að byrja með sitt eigið crypto fasteignafyrirtæki.