Zdjęto banery wyborcze w Kópavogur

W przyszły weekend odbędą się wybory samorządowe i w wielu gminach sytuacja zaczyna się robić gorąca. W związku z tym, że z dnia na dzień pojawia się coraz więcej plakatów i banerów partii politycznych i dlatego władze miasta Kópavogur podjęły decyzję o zdjęciu niektórych banerów.

Kandydaci z partii Przyjaciół Kópavogur/ Vinir Kópavogur, są niezadowoleni z tego, że zdjęto banery, które zostały zawieszone na rogu Digranesvegur i Grænutunga. Zwolennicy tej partii są niezadowoleni z działań jakie podejmuje miasto i twierdzą, że banery wisiały na terenie prywatnym.

Banery, które zdjęto wisiały na terenie prywatnym

„Czy miasto jest zaangażowane w politykę? Ludzie w żółtych kamizelkach chodzą po mieście i zdejmują transparenty wyborcze mieszkańców z ich prywatnych działek” napisano w poście na stronie FB kandydatów. Opublikowano tam także zdjęcia pokazujące miejsca, z których zdjęto banery.

Sigríður Björg Tómasdóttir, specjalista ds. informacji miasta Kópavogur, mówi, że Vinir Kópavogur nie są jedynymi, którzy musieli przez to przejść. Jako przykład podała baner Partii Postępu wiszący koło Elko, który także został usunięty.

Dodała, że dotyczy to przepisów i wszyscy są odpowiedzialni za to aby otrzymać pozwolenie na zawieszenie banerów w miejscach publicznych na terenie miasta. To jest zgodne z porozumieniem policji w Kópavogur i tam można znaleźć definicję co oznacza „miejsce publiczne.”

Miejsca publiczne obejmują ulice, drogi, chodniki, obszary do użytku publicznego i miejsca otwarte dla publiczności, takie jak boiska sportowe, kina, teatry, domy spotkań, muzea, restauracje, sklepy, place zabaw, parkingi, poczekalnie i kioski w obrębie Kopavogur.