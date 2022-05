Partia Niepodległości może stracić trzech przedstawicieli

Niedawno Maskína przeprowadziła badanie opinii publicznej w Reykjaviku, której wyniki pokazały, że poparcie dla Partii Niepodległości spadło między miesiącami o pięć punktów procentowych.

Badanie przeprowadzono w dniach od 8 kwietnia do 2 maja.

Największe poparcie uzyskała Partia Sojusz/ Samfylkingin, którą popiera 23%. Drugą co do wielkości partią jest Partia Niepodległości/ Sjálfstæðisflokkurinn, która ma około 20% poparcie. Jednak w porównaniu z wcześniejszym sondażem partia ta straciła około 5% poparcia.

Partia Piratów/ Píratar ma natomiast około 14% poparcie. Partia Postępu/ Framsóknarflokkurinn otrzymała 12% poparcia i jest to więcej niż w ostatnich wyborach. Poparcie dla Partii Odrodzenie/ Viðreisn, wzrosło z około 6 do 9 procent. Wzrosło także poparcie dla Partii Zieloni-Lewica/ Vinstri Græn z 4,4 procent do około 7.

Poparcie dla Partii Socjalistów/ Sósíalistar spadło nieznacznie między sondażami, z ponad 8% do 7%. Partia Ludowa/ Flokkur fólksins ma 4% poparcia, a Partia Centrum/ Miðflokkur ma ponad 2%.

Zgodnie z tym, socjaldemokraci mogą stracić jednego przedstawiciela z miasta, teraz mają sześciu członków. Partia Niepodległości może stracić najwięcej, przechodząc z ośmiu reprezentantów do pięciu. Partia Postępu może pozyskać trzech nowych członków, a Partia Piratów będzie mogła dodać dwóch, co da jej łącznie czterech przedstawicieli w mieście. Partia Odrodzenie zachowa dwóch przedstawicieli, a Partia Zieloni-Lewica, Islandzka Partia Socjalistyczna i Partia Ludowa mogą pozyskać jednego przedstawiciela.

Według sondażu Partia Centrum może stracić jednego przedstawiciela.

Wybory samorządowe będą odbywać się 14 maja i mogą w nich brać udział obcokrajowcy.