Islandczycy spragnieni podróży

Isavia spodziewa się, że w okresie Wielkanocy lotnisko w Keflaviku zapełni się podróżnymi. Zgodnie z planem w ciągu tygodnia spodziewanych jest od 600 do 700 przylotów i odlotów. W tym roku liczba podróżnych jest zdecydowanie większa niż rok temu, kiedy panowała epidemia koronawirusa i w okresie Wielkanocy do Islandii przybyło około 100 samolotów.

Z powodu wielkanocnych wyjazdów, parkingi na lotnisku w Keflaviku są zapełnione. Według informacji podanych przez islandzkie linie lotnicze, Islandczycy wybierają słońce i większość lotów w okresie Wielkanocy jest zarezerwowanych. Wiele osób, które już są za granicą decyduje się na przedłużenie swojego pobytu.

Jednak w czasie kiedy Islandczycy opuszczają wyspę w poszukiwaniu słońca, do kraju przybywa coraz więcej zagranicznych turystów.

Árni Friðleifsson, nadinspektor policji z regionu stołecznego, mówi, że ruch na drogach w stolicy i okolicach, jest teraz znacznie mniejszy niż w ostatnich latach tuż przed Wielkanocą.

Dodaje jednak, że wczoraj był duży ruch i kierowcy zdecydowanie jeździli za szybko. Podczas kontroli drogowej na Vesturlandsvegur, z powodu przekroczenia prędkości zatrzymano aż piętnastu kierowców.

Powiedział także, że wiele osób jedzie na północ, na Fiordy Zachodnie. Duży ruch jest na Suðurlandsvegur, ponieważ ludzie udają się do domków letniskowych. Poza tym na Reykjanesbraut, w kierunku lotniska w Keflavíku również odnotowano duży ruch.

„To co oczarowuje podróżnych to upał i dobrze to rozumiem” powiedział nadinspektor Árni Friðleifsson.