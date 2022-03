Spotkanie autorskie z Joanną Okuniewską

W najbliższą sobotę, 19 marca, odbędzie się pierwsze spotkanie autorskie Joanny Okuniewskiej. Autorka książki „Biblia Idiotkowania”, znana z bijących rekordy popularności podcastów „Tu Okuniewska” i „Ja i moje przyjaciółki Idiotki”.

Książka sprzedała się w nakładzie 60 000 egzemplarzy. W czasie spotkania autorka przeczyta ulubioną część swojej książki i poprowadzi dyskusję oraz odpowie na pytania zebranych.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00 i potrwa około 2 godzin. Wydarzenie odbędzie się w Bókasamlagið, na ulicy Skipholt 19, 105 Reykjavík.

Joanna w rozmowie z Iceland News Polska powiedziała, że nie chce nazywać siebie pisarką, tylko autorką, ponieważ nie tylko napisała książkę, ale także sama ją wydała, tworząc ją od początku do końca.

„Ciężko mi nazywać siebie pisarką. Chociaż może to wynikać z tego, że napisałam tylko jedną książkę i mam „syndrom oszusta”, wolę nazywać siebie autorką, bo daje to większą „własność” tego, co napisałam i stworzyłam. Zwłaszcza, że książkę wydawałam sama, w trybie self-publishing. Było to spore ryzyko, bo wydawnictwa biorą na siebie lwią część roboty – ale jednocześnie nie chciałam, żeby ktoś ograniczał moje decyzje i ekspresję twórczą. Więc wolę określenie autorka” mówi Joanna.

Przyznaje także, że jest zestresowana zbliżającym się spotkaniem, ponieważ nie wie czego się spodziewać. Nie kryje też zaskoczenia tym, że wielu Polaków mieszkających w Islandii zna jej twórczość.

„Nie mam pojęcia, ilu naszych rodaków zna moje nazwisko, nie wiem ile z tych 60 tysięcy sprzedanych egzemplarzy „stacjonuje” na Islandii. Boję się, że przyjdzie mnóstwo ludzi, jednocześnie bojąc się, że nie przyjdzie nikt!.”

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, które na pewno rozgrzeje serca w czasie szalonego zimowego sezonu.

