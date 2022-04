Rośnie poparcie dla sprzedaży alkoholi w supermarketach

Około połowa Islandczyków chce aby władze dały pozwolenie na sprzedaż wina i piwa w supermarketach. Tylko około 22% opowiedziało się za dodaniem do sprzedaży w tych sklepach mocnych alkoholi.

Wsparcie dla sprzedaży alkoholu w supermarketach systematycznie wzrasta od 2017 roku. Dotyczy to zarówno sprzedaży wina, jak i piwa oraz mocniejszych alkoholi. Potwierdza to nowa ankieta, przeprowadzona na zlecenie redakcji przez Maskin. Ankieta była przeprowadzana w dniach od 11 do 16 lutego i wzięło w niej udział 966 respondentów.

W 2016 roku, 42,6 proc. wspierało sprzedaż wina i piwa w sklepach, ale w 2017 r. wsparcie to spadło o 10 proc. Od tego czasu poparcie dla sprzedaży rosło z roku na rok. W 2018 roku poparcie dla sprzedaży wzrosło do 35,8 proc. a w 2021 roku osiągnęło 43,4 proc., a w tym roku 47,6 proc.

Poparcie dla sprzedaży mocnych alkoholi jest znacznie mniejsze. W 2016 roku było to około 19 proc., w 2017 roku spadło do 15,4 proc., a obecnie wynosi 22,4 proc.

Poparcie dla sprzedaży piwa i wina jest dość rozłożone ze względu na wiek i największy procent poparcia jest wśród ludzi w wieku od 30 do 39 lat.

Sprzedaż wina i piwa supermarketach popiera: 52,8% osób w wieku 18-29 lat, 65,8% w wieku 30-39 lat, 48,3% w wieku 40-49 lat i 46,2% w wieku 50-59 lat. Poparcie jest najniższe wśród osób w wieku 60 lat i starszych, tylko 26,8 proc. popiera sprzedaż wina w supermarketach.

To samo dotyczy wsparcia sprzedaży mocnych alkoholi, za wprowadzeniem ich do supermarketów jest około 25 proc. osób w wieku 18-29 lat, 39,8 proc. w wieku 30-39 lat, 19,9 proc. w wieku 40-49 i 16,6 proc. w wieku 50-59 lat. Poparcie jest najniższe wśród osób w wieku 60 lat i więcej, czyli około 10,6 proc.