Skradziono rzeźbę z brązu w Laugarbrekka

Nieznani sprawcy ukradli posąg Guðríður Þorbjarnardóttir, który stał w Laugarbrekka, na zachód od Hellnar po południowej stronie Półwyspu Snæfellsnes.

Burmistrz Snæfellsnes nie krył swojego poruszenia i był zszokowany całym zajściem. Jest on jedną z osób, które pracują nad ocaleniem pamięci Guðríður.

Guðríður urodziła się w Laugarbrekka i żyła około 1000 roku. W tamtym czasie uważano ją za jedną z najbardziej podróżujących kobiet na świecie.

Informację o kradzieży posągu przekazał jeden z przewodników, który był na wycieczce w okolicy.

Posąg jest odlewem wykonanym przez rzeźbiarza Ásmundura Sveinssona i prezentuje Guðríður i jej syna, Snorriego Þorfinnssona. Nazwano go „Pierwsza biała matka w Ameryce.” Pierwotnie posąg był wykonany z okazji Światowych Targów w Nowym Jorku, które odbyły się w 1940 roku.

Miejsce gdzie stał posąg Guðmundur Már Ívarsson

Rzeźba została umieszczona w Laugarbrekka, na kamiennym filarze, w 2000 roku. W ceremonii brał udział ówczesny prezydent Islandii Ólafur Ragnar Grímsson, który to odsłonił posąg. Odlewy tego samego posągu można znaleźć w Nowym Jorku, Glaumbær w Skagafjörður oraz w prywatnej bibliotece papieża w Watykanie.

Burmistrz Snæfellsbær, Kristinn Jónasson, powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że jest w szoku z powodu tego co się stało.

Guðmundur Már Ívarsson

„Uważam, że to brak szacunku dla tego, co wydarzyło się tu w 2000 roku i dla Guðríður” powiedział. Dodał, że od czasu kradzieży minęło prawdopodobnie dwa dni. „Miejsce gdzie stał posąg jest czyste, a metal bardzo szybko rdzewieje. Wygląda na to, że ludzie którzy dokonali kradzieży użyli piły do metalu by odciąć posąg” powiedział burmistrz.