Strætó zapowiada wprowadzenie kolejnych zmian

Firma transportowa Strætó zapowiada wprowadzenie dalszych zmian w rozkładzie jazdy autobusów, co jest spowodowane koniecznością wprowadzenia oszczędności.

Pierwsze zmiany wprowadzono od niedzieli, 3 kwietnia i spotkały się one z dużą krytyką ze strony pasażerów. Dalsze zmiany są planowane od 10 kwietnia. Wraz z tymi zmianami skrócone zostaną godziny kursowania autobusów linii 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 18.

Od niedzieli w stolicy zacznie obowiązywać już letni rozkład jazdy autobusów i zmiany te będą dotyczyły linii 6, 19 i 28. Oznacza to, że autobusy linii 19 i 28 będą kursować przez cały dzień z częstotliwością co 30 minut zamiast co 15 minut w godzinach szczytu.

Trasa 6 będzie kursować z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu, zamiast jeździć z częstotliwością co 10 minut. Letni plan wejdzie w życie nieco wcześniej w tym roku ze względu na środki oszczędnościowe w Strætó.

Zmiany dotyczą autobusów linii 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 18 i więcej informacji znajduje się poniżej oraz na stronie przewoźnika Strætó.

Linia nr 1

Ostatni kurs z ulicy Klukkuvellir do Hlemmur będzie o godz 23:35 zamiast o 00:05.

Ostatni kurs z Hlemmur na ulicę Klukkuvellir będzie o godz 23:43 zamiast o 00:13.

Linia 2

Ostatni kurs z Mjódd do Hlemmur będzie o godz. 22:52 zamiast o 23:22.

Ostatni kurs z Hlemmur do Mjódd będzie o godz. 23:35 zamiast o 00:05. (W soboty i niedziele ostatni kurs jest o 23:33)

Linia 3

Ostatni kurs z Mjódd do Hlemmur będzie o godz. 23:21 zamiast o 23:51 w dni powszednie i o 00:21 w soboty.

Ostatni kurs z Hlemmur do Mjódd będzie o godz. 23:24 zamiast o 23:54.

Linia 4

Ostatni kurs z Hlemmur do Mjódd będzie o godz. 23:18 zamiast o 23:48.

Ostatni kurs z Mjódd do Hlemmur będzie o godz. 23:21 zamiast o 23:51.

Linia 5

Ostatni kurs z Norðlingaholt do Nauthól będzie o godz. 23:14 zamiast o 23:44.

Ostatni kurs z Nauthól do Norðlingaholt będzie o godz. 23:36 zamiast o 00:06.

Linia 6

Ostatni kurs z Egilshöll do Hlemmur będzie o godz. 23:18 zamiast o 23:48.

Ostatni kurs z Hlemmur do Egilshall będzie o godz. 23:37 zamiast o 00:07.

Linia 18

Ostatni kurs z Hlemmur do Spöng będzie o godz. 23:16 zamiast o 23:46.

Ostatni kurs z Spöng do Hlemmur będzie o godz. 23:09 zamiast o 23:39. (W soboty i niedziele ostatni kurs jest o 23:06)