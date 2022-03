Helmingur allra þungana án ásetnings

Rúmlega sex af hverjum tíu þungunum sem ekki eru áformaðar lýkur með þungunarrofi. Margar slíkar aðgerðir, eða um 45 prósent, eru gerðar við ófullkomnar aðstæður og í sumum tilvikum leiðir þungunarrofið til andláts móður. Samkvæmt skýrslunni eru 5-13 prósent mæðradauða rakin til þungunarrofs við ófullkomnar aðstæður.

Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna, UNFPA, gefur út skýrsluna sem heitir: Að sjá það ósýnilega: Um aðgerðir gegn vanræktri kreppu ófyrirséðra þungana ‑ Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy.

Í skýrslunni kemur fram að líklegt sé að innrásin í Úkraínu og önnur stríðsátök í heiminum fjölgi þungunum án ásetnings af tvíþættum ástæðum, annars vegar verra aðgengi að getnaðarvörnum og hins vegar auknu kynferðisofbeldi. Þá segir í skýrslunni að fjölmargir aðrir þættir endurspegli þann þrýsting sem samfélög setja á konur og stúlkur um að þær verði mæður.

Talið er að 257 milljónir kvenna í heiminum sem vilja forðast að verða barnshafandi noti ekki öruggar getnaðarvarnir. Þá er talið – þar sem gögn liggja fyrir – að tæplega fjórðungur kvenna hafi ekki vald til þess að segja nei við kynlífi.

„Þessi skýrsla opnar augu okkar fyrir yfirþyrmandi fjölda þungana án ásetnings og sýnir að ekki hefur tekist að tryggja konum og stúlkum grundvallar mannréttindi,“ segir Natalia Kanem framkvæmdastjóri UNFPA.

Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna er ein af áherslustofnunum Íslands í alþjóðlegri þróunarsamvinnu.