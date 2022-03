Odnaleziono zaginionego turystę

Minionej nocy ratownicy prowadzili akcję poszukiwawczą w okręgu Mælifellssandi przy Fjallabak. Turysta, którego poszukiwano został znaleziony cały i zdrowy.

Według informacji podanych przez ratowników Landsbjörg, mężczyzna był zmarznięty i wyczerpany, ale poza tym był w dobrym stanie.

Ekipy ratowników prowadziły poszukiwania od wczoraj po południu do późnych godzin nocnych. W poszukiwaniach wzięło udział ponad 200 ratowników, którzy ruszyli do akcji po godzinie 17:00, czyli zaraz po otrzymaniu wezwania na pomoc.

Davíð Már Bjarnarson, informator Landsbjörg, mówi, że na szczęście turysta szybko został odnaleziony. Odnalezienie dokładnej lokalizacji mężczyzny zajęło trochę czasu, ale działania były prowadzone bardzo szybko.

Landsbjörg

„Znaleziono go w tej okolicy, był bezpieczny, ale bardzo zmarznięty” mówił Davíð Már, dodając, że ratownicy pomogli złożyć cały sprzęt by móc przetransportować go w bezpieczne miejsce.

Davíð Már rozmawiał z dziennikarzami w nocy, w czasie trwania akcji i przyznał, że będzie ona trwała znacznie dłużej, ponieważ kolejnym jej etapem jest bezpieczne sprowadzenie turysty i całego sprzętu z gór.

„Zawsze cieszymy się gdy takie akcje kończą się dobrze i ważne jest to, że mężczyzna miał ze sobą nadajnik alarmowy” komentował Davíð Már.