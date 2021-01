Zmiany w obostrzeniach, które obowiązują od północy

O północy zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące ograniczeń. Od dziś spotykać się może dwadzieścia zamiast dziesięciu osób, otwarte będą siłownie, ale tylko na zajęcia grupowe, gdzie przestrzegane są surowe przepisy walki z koronawirusem, restauracje mogą przyjmować w tej samej sali dwudziestu, zamiast piętnastu gości.

Jednak restauracje nie mogą być otwarte dłużej niż do godziny 22:00, a bary i lokale rozrywkowe będą zamknięte.

Nadal obowiązuje zasada dwóch metrów i tam gdzie nie można gwarantować odległości, obowiązkowe jest noszenie maseczek, np. w środkach transportu publicznego i w sklepach.

Wśród wprowadzonych zmian są także te dotyczące ćwiczeń sportowych dla dzieci i dorosłych, również te wymagające kontaktu, na salach sportowych oraz na zewnątrz. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w jednym pomieszczeniu nie może znajdować się więcej niż pięćdziesiąt osób.

Otwarte zostały także ośrodki narciarskie, jednak obowiązywać tam będą ograniczenia.

Þórólfur Guðnason, główny epidemiolog Júlíus Sigurjónsson

Zmiany na granicy kraju

W życie weszła także zmiana dotycząca działań na granicy kraju, od dziś dzieci urodzone w 2005 roku lub później, po przybyciu do kraju, będą musiały zostać poddane kwarantannie wraz z rodzicem lub opiekunem.

Lista zmian w ograniczeniach, które obowiązują od dziś:

- Ogólny limit liczby osób będzie wynosić 20.

- Zasady w sklepach pozostają nie zmienione.

- Siłownie i centra fitness: zajęcia będą dozwolone pod ściśle określonymi warunkami. Liczba gości nie może przekroczyć połowy ilości przewidzianej w koncesji lub jeżeli liczba gości nie jest wymieniona w koncesji, połowy liczby przebieralni. Dozwolone są tylko zajęcia zorganizowane dla grup, w których maksymalna liczba w każdej grupie wynosi 20 osób, a goście biorący udział w zajęciach są rejestrowani. Szatnie muszą być zamknięte. Dzieci urodzone w 2005 roku i później nie są wliczane do liczby gości. W późniejszym czasie epidemiolog przedstawi szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli zakażeń w ośrodkach zdrowia i fitness.

- Ćwiczenia sportowe: dozwolone będą ćwiczenia dla dzieci i dorosłych, z kontaktem lub bez kontaktu w pomieszczeniach i na zewnątrz. W jednym miejscu może być nie więcej niż 50 osób.

- Zawody sportowe: Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych będą dozwolone, ale bez widzów.

- Ośrodki narciarskie: Ośrodki narciarskie mogą być otwarte, ale z ograniczeniami, zgodnie z zasadą 4 w opublikowanych przepisach ośrodków narciarskich w kraju. Na wyciągach narciarskich należy zapewnić, aby osoby podróżujące samotnie nie musiały dzielić krzesła z innymi osobami, należy zachować dwumetrowy limit odległości i należy nosić maski na twarzy oraz przestrzegać takich samych zasad jak w innych miejscach.

-Spektakle, kina i wydarzenia kulturalne: Na scenie podczas spektakli oraz prób może przebywać maksymalnie do 50 osób. W miarę możliwości należy nosić maski ochronne na twarzach i zachować zasadę dwóch metrów odległości. Dorosłych widzów może być maksymalnie 100 i 100 dzieci urodzonych w roku 2005 i później. Widzowie muszą zajmować miejsca, które są na nich zarejestrowane i dorośli muszą nosić maski na twarzy.

-Pogrzeby: W pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do 100 osób i nie wlicza się w to dzieci urodzonych po 2005 roku. Osoby biorące udział w uroczystości powinny nosić maski na twarzy. Liczba gości, którzy mogą wziąć udział w stypie to 20 osób, czyli zgodnie z obowiązującym obecnie limitem liczby osób mogacych się spotykać.