Minister Zdrowia planuje zniesienie kolejnych obostrzeń

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia, w najbliższy piątek można spodziewać się dalszych kroków w celu zniesienia obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Willum Þór Þórsson, potwierdził to w wywiadzie, którego udzielił po dzisiejszym posiedzeniu rządu.

„Możemy mieć nadzieję, że ten krok, który został zaplanowany jako „krok drugi” na dzień 24 lutego, zostanie wprowadzony 10 dni wcześniej” powiedział Minister Zdrowia.

Dodał jednak, że dopiero po zbadaniu sytuacji dokładnie zostanie określone to jakie zmiany zostaną wprowadzone.

„Jesteśmy w procesie oceniania i jest wiele rzeczy do zrobienia. Należy ocenić sytuację w zakładach opieki zdrowotnej w całym kraju, sytuację w szpitalu oraz rozwój zakażeń. Nadal najważniejsze jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Nie może on rozprzestrzeniać się tak szybko, aby poważnie ograniczyć działalność placówek służby zdrowia” powiedział Willum Þór Þórsson.

Plan rozluźniania obostrzeń zakłada m.in., że od 24 lutego będzie mogło spotykać się do 200 osób, a liczba gości na imprezach masowych wzrośnie do 1000 osób. Dodatkowo restauracje i bary będą mogły być otwarte do północy.

Zapytany, czy po piątkowym posiedzeniu gabinetu ogłosi narodowi dobre wieści, odpowiedział:

„Jesteśmy obecnie 10 dni przed planowanym terminem i tego się spodziewam” mówił Minister.

Dodał jednak, że sytuacja musi być oceniona i jak spełnione będą odpowiednie warunku to możliwe jest, że już w piątek zostaną podjęte dalsze kroki, które planowano przeprowadzić później.

„Możliwe jest, że niektóre działania zostaną podjęte szybciej niż się spodziewano. Jednak musimy to sprawdzić, projekt trafi w czwartek do Rady Ministrów, a w piątek do rządu, a potem będziemy mogli ogłosić naszą decyzję” komentował Willum Þór.