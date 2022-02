Dýrið ekki tilnefnt til Óskarsverðlaunanna

Tilbefningarnar til Óskarsins voru tilkynntar í beinni útsendingu á Youtube síðu verðlaunahátíðarinnar. Myndirnar sem tilnefndar eru í flokknum eru Drive My Car, Flee, The Hand of God, The Worst Person in the World og Lunana: A Yak in the Classroom.

Kvikmyndin Dýrið, sem ber nafnið Lamb á erlendri grundu, var framlag Íslands til Óskarsverðlauna 2022 og komst á 15 mynda stuttlista fyrir verðlaunin. Því miður komst myndin ekki alla leið á Óskarinn en hátíðin sjálf fer fram 27. mars.

Þar til í dag gátu meðlimir Óskarsakademíunnar kosið um hvaða myndir yrðu tilnefndar og svo verður það aftur í höndum akademíunnar að hverjir hljóta verðlaunin. Dýrið hefur hlotið lof gagnrýnenda erlendis og fékk til að mynda verðlaun fyrir frumlegustu kvikmyndina á kvikmyndahátíðinni í Cannes.

Stilla úr myndinni Dýrið eða Lamb. Hér má sjá leikkionuna Naomi Rapace. Dýrið

Valdimar Jóhannsson leikstýrði myndinni og handritið skrifaði hann í samvinnu við Sjón. Myndin er framleidd af Hrönn Kristinsdóttur og Sara Nassim fyrir Go to Sheep, í samvinnu við sænska og pólska framleiðendur.

Með aðalhlutverk fer sænska leikkonan Noomi Rapace, en hún bjó á Íslandi sem barn og er þetta fyrsta aðalhlutverk hennar á íslensku. Auk Noomi fara þeir Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson og Ingvar E. Sigurðsson með aðalhlutverk í myndinni. Stjórn kvikmyndatöku er í höndum Eli Arenson og Agnieszka Glińska sér um klippingu myndarinnar. Þórarinn Guðnason samdi tónlist myndarinnar og hljóðhönnun er í höndum Ingvars Lundberg og Björns Viktorssonar.

Dýrið segir frá sauðfjárbændunum Maríu og Ingvari sem búa í fögrum en afskekktum dal. Þegar dularfull vera fæðist á bóndabænum ákveða þau að halda henni og ala upp sem sitt eigið afkvæmi. Vonin um nýja fjölskyldu færir þeim mikla hamingju um stund, hamingju sem verður þeim síðar að tortímingu.

Hilmir Snær Guðnason, Valdimar Jóhannsson, Noomir Rapace og Björn Hlynur Haraldsson á rauða dreglinum í Cannes áður en Dýrið var frumsýnt. Getty/Daniele Venturelli

Kvikmyndin Dýrið var fyrst valin af dómnefnd Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar, en í henni í sátu fulltrúar helstu fagfélaga íslenska kvikmyndaiðnaðarins, auk fulltrúa kvikmyndahúsa, gagnrýnenda og Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Valið var tilkynnt í október á síðasta ári.

Óskarsakademían tilkynnti svo í desember að Dýrið væri ein fimmtán mynda sem sem ættu möguleika á Óskarstilnefningu í flokki erlendra mynda. 92 kvikmyndir í fullri lengd komu til greina frá jafn mörgum ríkjum svo aðstandendur myndarinnar voru skiljanlega í skýjunum með fréttirnar.

„Þegar kom á daginn að við hefðum verið valin var það alveg æðislegt. Það var smá adrenalínsjokk hjá öllum.“ sagði Sara Nassim, annar framleiðandi Dýrsins, í samtali við fréttastofu þegar valið var tilkynnt.

„Það er virkilega stór sigur og mjög ánægulegt fyrir alla sem tóku þátt í verkefninu og voru með okkur. Og kannski sérstaklega Valda, sem er að gera sína fyrstu mynd í fullri lengd. Það er auðvitað alveg frábært. Ég tala nú ekki um alla aðstandendur myndarinnar, sem eiga þátt í þessari velgengni.“

Óskarsverðlaunin verða afhent þann 27. mars næstkomandi en umfjöllun okkar um tilnefningarnar má finna HÉR á Lífinu á Vísi. Stikluna fyrir myndina Dýrið má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.