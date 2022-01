Rekordowe liczby zakażonych i kolejna śmierć spowodowana COVID-19

Wczoraj w kraju wykryto 1567 nowych przypadków koronawirusa, na granicy z COVID-19 zostały zdiagnozowane 43 osoby. Liczby te stanowią nowy rekord w kraju. Nigdy wcześniej od czasu wybuchu epidemii nie wykryto w Islandii tylu zakażeń w ciągu jednego dnia.

W szpitalu zmarła kolejna osoba chora na COVID-19, co od początku pandemii daje łącznie 46 śmiertelne przypadki przypisane koronawirusowi.

Po zmianach dotyczących rozluźnienia kwarantanny wprowadzonych przez Ministra Zdrowia, epidemiolog zachęca ludzi do tego aby nie poddawali się testom bez przyczyny. Wynika to z tego, że w najbliższych dniach epidemiolog spodziewa się wzrostu liczby osób, które muszą się przebadać, co poważnie obciąży służbę zdrowia i system.

Dlatego osoby, które nie mają żadnych objawów ewentualnego zakażenia proszone są o wstrzymanie się z badaniami. Symptomy, które należy brać pod uwagę to suchy kaszel, gorączkę, dreszcze, bóle mięśni, utrata smaku lub powonienia.

Obecnie w izolacji znajdują się 11 593 osoby. W szpitalu przebywa 35 chorych na COVID-19, a na oddziale intensywnej terapii są 3 osoby.

Władze nadal zachęcają wszystkich do poddawania się szczepieniom, osoby, które chcą poddać się kolejnym szczepieniom nie muszą się na nie rejestrować. Wystarczy, że pojawią się w punkcie szczepień.

W dniu 26 stycznia, w pełni zaszczepionych było 285 974 osoby w wieku od 5 lat w górę. Liczba ta stanowi 78 proc populacji. Jak informuje strona covid.is, kolejne dawki szczepień przyjęły 187 623 osoby.

Więcej informacji na temat sytuacji koronawirusa w kraju oraz obowiązujących restrykcji i szczepień można znaleźć na stronie covid.is.