Farin var sú leið að velja tvo plötusnúða fyrir desembermánuð, DJ Danna og DJ Kötlu. Nú er komið að því að grandskoða settið hjá DJ Danna.

Seinnipartur á góðum klúbbi

„Þetta sett er ágætis þverskurður af þéttum seinniparti á góðum klúbb. Ég byrjaði strax frekar ákveðið og leyfði settinu að þróast frekar afslappað upp í hápunktana. Í settinu eru tvær múmíur. Önnur frá 2002 og hin frá 2003, bæði lög sem mér þykir óskaplega vænt um og á ótal góðar minningar við. Ég hef oft sagt að ég vilji láta spila Chable & Bonnici - Ride í jarðarförinni minni. Þegar allt var til talið endaði settið í rúmum tveim tímum, sem er passlegt fyrir mig,“ segir Danni.

Hægt er að hlusta á settið hér fyrir neðan og neðst í greininni má finna lagalistann.

Klippa: Danni BigRoom plötusnúður mánaðarins - Party Zone

Ekki lengur Danni BigRoom

Danni kom fram undir nafninu Danni BigRoom í vel rúman áratug en er núna að leggja það nafn til hliðar. Viðurnefnið kom eftir Partyzone sett í kringum 2006 en þá var mínimalískt tech-house að tröllríða dansgólfum víða um heim.

„Það er hægt að segja margt DJ-settin mín en þau verða seint kennd við mínimalisma. Ég hef alltaf verið í þeim geira danstónlistar sem flokkast sem Progressive House, það fer mikið fyrir þeirri músík sem ég spila.

Eftir þetta sett var ég að tala við félaga minn, plötusnúð, og hann sagði við mig að ég væri alltaf bigroom all the way, sem var þvert á þessa mínimalísku tískubylgju. Það var svo gripið á lofti og þótti ágætis aðgreining frá nafna mínum sem spilaði hip-hop á knæpum borgarinnar á þessum tíma,“ segir Danni.

„Núna er hins vegar tími fyrir mig að leggja BigRoom nafnbótinni, ekki af því að músíkin mín er farin að taka minna pláss, heldur frekar vegna þess að nú er alls konar músík farin að flokkast sem bigroom, músík sem er kannski ekki alveg það sem ég vil láta kenna mig við. Þetta viðurnefni hefur þjónað mér vel en nú held ég að það sé kjörinn tími til að koma fram undir því gælunafni sem hefur fylgt mér alla tíð. Einfaldlega Danni.“

Lagalisti