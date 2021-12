Nie będzie noworocznych ognisk

Podczas dzisiejszego posiedzenia rady wykonawczej komitetu obrony cywilnej z obszaru stołecznego, podjęto decyzję o odwołaniu noworocznych ognisk, które co roku były organizowane w wielu miejscach koło Reykjaviku.

Decyzja została podjęta w związku z obecną sytuacją i obostrzeniami, które obowiązują w związku z kontrolą epidemiologiczną.

„Pomimo tego, że noworoczne ogniska odbywają się na świeżym powietrzu, to przyciągają one dużą liczbę osób i ważne jest aby gminy nie zachęcały mieszkańców do gromadzenia się w związku z takimi imprezami” napisano w oświadczeniu Straży Pożarnej z okręgu metropolitarnego.

Mówi się również, że gminy zdają sobie sprawę z tego, że decyzja ta może rozczarować wiele osób, ale teraz bardzo ważne jest to aby wszyscy współpracowali ze sobą w celu ograniczenia infekcji, między innymi poprzez unikanie tłumów. Szczególnie teraz, ważne jest celebrowanie świąt i różnych wydarzeń w mniejszych, kameralnych grupach.

Noworoczne ogniska odwołano także w ubiegłym roku, powodem podobnie jak teraz, była epidemia koronawirusa.