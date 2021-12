Islandzkie ograniczenia na granicy naruszyły przepisy EOG

Urząd Nadzoru EFTA i ESA, wysłał do władz Islandii formalne zawiadomienie w sprawie ograniczeń jakie obowiązywały na granicy kraju z powodu epidemii koronawirusa.

W maju 2021 r. w Islandii uchwalono prawo, które nakładało na przewoźników lotniczych obowiązek sprawdzania, czy pasażerowie posiadają wymagane zaświadczenia, które pozwolą im wlecieć do kraju.

W oświadczeniu ESA stwierdzono, że prawo to dyskryminuje obywateli EOG mieszkających w kraju, ponieważ wymogi te nie dotyczyły obywateli Islandii.

Wskazano również, że kraje EOG mogą ograniczać podróże między krajami w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, ale środki nie powinny wykraczać poza to, co uważa się za konieczne i powinny być skoordynowane.

Agencja twierdzi, że nie otrzymała zadowalających odpowiedzi od władz kraju, które miałyby wskazywać, że środki zastosowane w Islandii są odpowiednie. Islandia ma dwa miesiące na przedstawienie swoich opinii, zanim ESA zdecyduje, czy kontynuować sprawę.

Islandzcy konsumenci zachęcani do wyboru islandzkich produktów.

ESA wysłała wcześniej uzasadnioną opinię do Islandii w sprawie udziału władz w kampanii, w której islandzcy konsumenci są zachęcani do wyboru islandzkich produktów i usług zamiast zagranicznych. W grudniu 2020 r. ESA stwierdziła, że ​​rozpoczęta kampania zachęcająca ludzi do kupowania lokalnych produktów zamiast importowanych była niezgodna z przepisami EOG.

Stwierdzono wówczas, że Islandia naruszyła zasady EOG, nie wypełniając swoich zobowiązań wynikających z porozumienia EOG dotyczącego zapewnienia swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług.