Íslenski listinn kynnir: Lady Gaga í jólabúning

Síðustu vikur höfum við verið að skoða Jólalag vikunnar en í þetta skipti voru jólalögin fleiri en eitt. Ég ákvað að kíkja á glæný jólalög þar sem mikil gróska hefur verið á útgáfu jólatónlistar í ár.

Birgitta Haukdal og Vignir Snær gáfu út lagið Ég man svo vel um jólin fyrir stuttu síðan en þar er á ferðinni fallegt og einlægt jólalag sem nær manni við fyrstu hlustun.

Ofurtöffararnir í Reykjavíkurdætrum sendu nýverið frá sér jólalagið Komi desember og má með sanni segja að þær sýni glænýja hlið af sér í þessari hugljúfu ballöðu.

Erlent tónlistarfólk sló ekki slöku við í jólalögunum í ár og má þar meðal annars nefna að hljómsveitin ABBA sendi frá sér lagið Little Things og Michael Buble endurgerði jólaplötu sína frá árinu 2011. Jóladrottningin Mariah Carey er einkum þekkt fyrir mest spilaða jólalag okkar samtíma sem er að sjálfsögðu smellurinn All I Want for Christmas is You. Hún er mætt með comeback í jólasenuna nú í ár og fékk tónlistarmennina Khalid og Kirk Franklin til liðs við sig . Þetta nýja jólalag heitir Fall in Love at Christmas og er rólegt og rómantískt r&b lag sem hentar einstaklega vel fyrir huggulega kvöldstund.

Jólalag vikunnar á íslenska listanum er svo lagið Christmas Tree með engri annarri Lady Gaga og kom út árið 2008.

Laginu svipar til hins sígilda jólalags Deck The Halls. Frú Gaga setur það í allt annan búning hér og fjallar textinn meðal annars um að fara úr fötunum. Jólaskapið hefur greinilega verið í hámarki hjá Lady Gaga við gerð þessa lags.

Hér má svo heyra lagið Deck The Halls í hefðbundnum búning: