Heimsfaraldur: Konur upplifa meira óöryggi

Í nýrri skýrslu frá UN Women kemur fram að önnur hver kona hefur sjálf verið beitt ofbeldi eða þekkir til konu sem hefur verið beitt kynbundnu ofbeldi frá því heimsfaraldur kórónuveirunnar skall á. Að mati skýrsluhöfunda sýna niðurstöðurnar svart á hvítu að konur upplifa meira óöryggi í dag en fyrir daga faraldursins.

Í skýrslunni – Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19 – er staðhæft að fjárhagsvandræði, atvinnuleysi, fæðuóöryggi og heimilisleysi hafa haft gríðarleg áhrif á samfélög á tímum COVID-19. Efnahagslegir þættir hafi aukið andlegt álag á fjölskyldur og leitt til mikillar aukningar á tíðni heimilisofbeldis.

Niðurstöður skýrslunnar sýna meðal annars að:

1 af hverjum 4 konum upplifir hræðslu og óöryggi heima hjá sér eftir að COVID-19 skall á

245 milljónir kvenna 15 ára og eldri, hafa orðið fyrir ofbeldi af hendi maka á síðustu 12 mánuðum

21 prósent svarenda hafa upplifað heimilisofbeldi síðan COVID-19 hófst

40 prósent svarenda upplifa sig óörugga í almannarými eftir að COVID-19 skall á

3 af hverjum 5 konum telja kynbundið áreiti í almannarýmum hafa aukist eftir COVID-19

António Guterres, aðalframkvæmdarstjóri Sameinuðu þjóðanna, bendir á að með samstilltu átaki sé hægt að útrýma þeim faraldri sem kynbundið ofbeldi er.

„Ofbeldi gegn konum er ekki óumflýjanlegur þáttur í lífi okkar. Við vitum að heildrænar langtímalausnir sem taka á rót vandans og standa vörð um réttindi kvenna og stúlkna skila árangri. Við getum knúið fram breytingar. Nú þarf alþjóðasamfélagið í sameiningu að lyfta grettistaki og útrýma kynbundnu ofbeldi fyrir árið 2030,“ sagði Guterres á fundi allsherjarnefndar Sameinuðu þjóðanna í tilefni þess að 30 ár eru liðin frá því að fyrsta 16 daga átakið gegn kynbundnu ofbeldi var haldið.

UN Women á Íslandi er eitt þeirra félagasamtaka sem er í forsvari fyrir 16 daga átaki gegn kynbundu ofbeldi. Átakið hófst árlega hófst 25. nóvember, á alþjóðlegum baráttudegi gegn kynbundnu ofbeldi, og lýkur 10. desember, á alþjóðlega mannréttindadeginum.