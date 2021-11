Pomysł wprowadzenia zakazu pornografii wywołał kontrowersje

Posłowie Partii Niepodległości i Partii Piratów sprzeciwiają się pomysłowi Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury, który dotyczy blokowania treści pornograficznych dla osób niepełnoletnich. Politycy uważają, że zakaz nie jest właściwym sposobem radzenia sobie z tym problemem. Jednak wielu uczniów Hagaskóli, jest za wprowadzeniem zakazu, ponieważ uważają, iż jest to szkodliwe.

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury pracuje nad projektem zablokowania dostępu do materiałów pornograficznych dla dzieci poniżej osiemnastego roku życia. Dostęp do pornografii miałby być ograniczony poprzez wprowadzenie konieczności podania elektronicznego numeru identyfikacyjnego. Plan został skrytykowany przez wielu posłów. Według nich zakaz jest nierealny, a metody uważane za błędne.

Nieograniczony dostęp do pornografii jest uważany za jeden z głównych powodów gwałtownego wzrostu liczby widzów w ostatnich latach, zwłaszcza wśród młodych chłopców.

Poseł do parlamentu Björn Leví Gunnarsson napisał w mediach społecznościowych, że „wyjątkowo niewłaściwe” byłoby, gdyby rząd po raz kolejny rozważył zablokowanie w ten sposób dostępu do pornografii.

„Pornografia to oczywiście problem, ale takie rozwiązania po prostu nie działają. Nie można ich wprowadzać”- mówi Björn.

Członkini Partii Niepodległości Berglind Ósk Guðmundsdóttir uważa, że ​​tego typu zakaz nie zadziała. Mówi, że potrzebna jest edukacja i dyskusja na temat seksu, a nie wprowadzanie zakazów.

Jednak wielu uczniów szkoły Hagaskóli, z którymi rozmawiali dziennikarze, uważa, że ​​zakazanie pornografii byłoby dobrą rzeczą.

Helena z 10 klasy powiedziała: „myślę, że to pozytywna rzecz, ponieważ pornografia może tworzyć zniekształcony obraz tego, czym jest seks dla młodych ludzi, ale nie wiem, czy zakaz powstrzymałby wszystkich od oglądania.” Z jej opinią zgadzają się także jej koledzy.

„Po prostu uważam, że to bardzo dobry pomysł i myślę, że tak powinno się stać” – mówi Lúkas Ingvar uczeń 10 klasy.

„Myślę, że oglądanie pornografii bardzo by się zmniejszyło. Ale oczywiście są tacy, którzy bardzo się tym interesują. Ci, którzy wiedzą jak znaleźć dojście, znajdą sposoby. Oczywiście nie ma możliwości powstrzymania wszystkich przed oglądaniem, ale myślę, że taki zakaz jednej strony zmniejszyłby dostęp do tych treści dla tych, którzy nie wiedzą, jak do nich dotrzeć” mówi Líba Bragadóttir z 10 klasy.