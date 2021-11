Mánuður er nú í frumsýningu myndarinnar, en það er leikarinn Tom Holland sem bregður sér aftur í hlutverk ofurhetjunnar.

Í lok síðustu myndar um Kóngulóarmanninn frá 2019, Spider-Man: Far From Home, var ofurhetjan afhjúpuð og í nýjustu myndinni, No Way Home, leitar hann á náðir Doctor Strange í túlkun Benedict Cumberbatch.

En málin virðast svo þróast á þann veg að Kóngulóarmaðurinn mun þurfa að kljást við mikinn fjölda erkióvina sinna á sama tíma – Græna púkann, Otto Octavius, Sandmanninn, Eðluna og Electro.

Sjá má stikluna að neðan.