OMAM fagnar 10 ára afmæli My Head Is An Animal

Fagnaðu 10 ára afmæli plötunnar My Head Is An Animal með OMAM í Gamla bíói.

Það var einmitt þar sem útgáfutónleikar þessarar fyrstu plötu sveitarinnar fóru fram fyrir tíu árum. Hljómsveitin mun flytja MHIAA í heild sinni á báðum tónleikum og þar að auki ný og eldri uppáhaldslög, með mismunandi lagavali milli tónleika.



Hljómsveitin mun einnig gefa út sérstaka afmælisútgáfu af MHIAA þann 29. október. Platan er endurhljóðblönduð útgáfa af íslensku útgáfu plötunnar frá 2011 og inniheldur auk þess tvö áður óútgefin bónuslög. Annað lagið, Phantom, er eitt laganna sem tryggðu sveitinni sigur í Músíktilraunum árið 2010. Hægt er að forpanta plötuna og sérstakan varning í tilefni útgáfu hennar hér. Almenn miðasala hefst á fimmtudag kl. 10:00 á Tix.is/omam. Forsala hefst kl. 10 á morgun; skráning í hana hér.



Þessi grein birtist fyrst á Albumm.is. Albumm var stofnaður árið 2014 og fjallar um íslenska tónlist og menningu frá öllum hliðum. Hægt er að hafa samband í albumm@albumm.is.