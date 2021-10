Około tysiąc osób poddanych kwarantannie w Akureyri

Poważnie zakłócona została praca w szkole, a turniej sportowy, który miał odbyć się w ten weekend został przełożony.

Minister Zdrowia dokonuje obecnie przeglądu nowego memorandum, które wczoraj przesłał mu epidemiolog.

Liczba osób zarażonych koronawirusem w północno-wschodniej części kraju gwałtownie wzrosła w ostatnich dniach.

„Nasza sytuacja nie jest dobra. Obecnie w powiecie mamy ponad dziewięćdziesiąt infekcji. Spośród nich prawie osiemdziesiąt osób to mieszkańcy Akureyri, a prawie tysiąc osób jest poddanych kwarantannie. W Húsavíku mamy pięć infekcji, ale na kwarantannie jest około dwieście osób. Ma to wpływ na społeczeństwo. To nie jest tak duża społeczność” – mówi Hermann Karlsson, naczelnik w komitecie operacyjnym przy Komisarzu Policji w okręgu Północno-Wschodniej.

Większość zarażonych to osoby w wieku szkolnym

Hermann twierdzi, że większość zarażonych wirusem to osoby w wieku szkolnym, w związku z czym praca w szkole jest ograniczona w wielu częściach obszaru.

„Oczywiste jest, że najliczniejszą grupą są dzieci i młodzież, zwłaszcza nieszczepione w wieku 8-12 lat. Dlatego zalecamy, aby ci, którzy uprawiają sport, biorą udział w zajęciach towarzyskich, spędzają aktywnie czas wolny, z dziećmi i młodzieżą, rozważyli przełożenie wszelkich działań do przyszłego poniedziałku, abyśmy mogli powiedzieć, co się dzieje” – mówi Hermann.

Dodał także, że dzieci, które są zarażone wirusem nie są bardzo chore. Ze względu na sytuację odwołano zajęcia w szkole w Húsavíku, przełożono także turniej piłki ręcznej, który miał się odbyć w Akureyri w przyszły weekend.