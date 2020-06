Mieszkańcy Seyðisfjörður nie obawiają się turystów

Burmistrz miasta Seyðisfjörður, mówi, że mieszkańcy nie obawiają się przybycia turystów z Niemiec, którzy przypłynęli dziś rano promem Norræna. Prom przybił do portu dziś rano i na pokładzie, jeszcze przed wypuszczeniem wszystkich na ląd przeprowadzono badania pod kątem koronawirusa.

Prom Norræna przypłyną do portu w Seyðisfjörður, zgodnie z planem i na pokładzie było koło 460 pasażerów, z czego 160 osób to obywatele Wysp Owczych, którzy są zwolnieni z testów. Badania przeprowadzała grupa 14 pracowników służby zdrowia.

Rúnar Gunnarsson, pracownik ochrony portu powiedział, że pracownicy służby zdrowia przybyli do portu już o 8:30 rano.

„Wszyscy byli przygotowani wcześniej i gotowi do pracy. Jak tylko prom przybił do portu i statek został otwarty pod nadzorem policji, ekipa zajmująca się badaniami była gotowa do wejścia na pokład. Wszystko odbywało się sprawnie i szybko” mówił Rúnar.

„Tym razem pracownicy służby zdrowia przybyli ze wschodu kraju. Plan zakładał, że na miejsce będą przetransportowani pracownicy z południa, jednak wystąpiły pewne trudności związane z ich transportem, w wyniku czego badania przeprowadzały służby medyczne ze wschodu kraju” komentował Rúnar.

Liczba pasażerów promu rośnie z każdym tygodniem

Linda Gunnlaugsdóttir, CEO Smyril Line w Islandii, powiedziała, że liczba pasażerów, którzy przypłynęli dzisiaj do Islandii była znacznie wyższa niż w zeszłym tygodniu, ale kontrola i badania przebiegały sprawnie i zgodnie z planem. Rúnar dodał, że badania przesiewowe zostały przeprowadzone bardzo dobrze, a na statku szybko przygotowano od trzech do czterech stacji do pobierania próbek.

„Wiele zależy od tego, czy pasażerowie zalogowali się wcześniej w systemie rejestracyjnym Covid, bo to znacznie przyspiesza pracę” komentował.

Pasażerowie promu zwykle po zejściu z pokładu, od razu wyruszają w podróż, ale wiele z tych osób decyduje się także zatrzymać w miasteczku. Burmistrz przyznała, że nie spotkała się z negatywnymi komentarzami ze strony mieszkańców, pod kątem turystów, którzy przypłynęli na wyspę. Wszyscy są dość świadomi tego jak należy postępować z ewentualnym zakażeniem.

„Nie zauważyłam niczego niezwykłego wśród mieszkańców, wszyscy wydają się być dość zrelaksowani. Myślę, że wszyscy dbają o higienę i pamiętają o dezynfekcji, dbając o to aby nie zarazić się wirusem” komentowała burmistrz miasteczka Aðalbjörg Borgþórsdóttir.