Islandzka firma będzie pomagać w redukcji dwutlenku węgla

Producent chemikaliów z Chin, Jiangsu Sailboat Petrochemicals (JSP) podpisał umowę z islandzką firmą technologiczną Carbon Recycling International (CRI) na budowę fabryki. Zakład jest zaprojektowany do produkcji metanolu poprzez recykling dwutlenku węgla, a całkowity koszt projektu szacuje się na 4,6 miliarda ISK.

Na telekonferencji pomiędzy Reykjavikiem a Pekinem, spotkali się Minister Spraw Zagranicznych Guðlaugur Þór Þórðarson; ambasador Chin w Islandii Jin Zhihian oraz ambasador Islandii w Chinach Þóri Ibsen. Umowę dotyczącą współpracy podpisano 27 września.

Jak informuje treść umowy, dzięki wyposażeniu CRI z procesu produkcyjnego JSP zostanie wychwycone 150 000 ton CO2. Bez wyposażenia wszystkie emisje CO2 zostałyby uwolnione do atmosfery. Ta ilość odpowiada całej emisji CO2 wytwarzanej przez elektrownie w Islandii.

Wychwycony CO2 będzie wykorzystany do produkcji metanolu, z który następnie będzie wykorzystany do wytwarzania produktów chemicznych potrzebnych m.in. do produkcji paneli słonecznych i pleksiglas. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na 2023 rok.

Na drodze ku bardziej zrównoważonej przyszłości

Ingólfur Guðmundsson, dyrektor generalny CRI, przyznał, że firma jest dumna z tego, że może oferować swoim partnerom zaawansowaną technologię, która ma wpływ na walkę ze zmianami klimatu.

„Dzięki zastosowaniu tej technologii w produkcji chemicznej możemy szybciej zastąpić paliwa kopalne. To, co wcześniej było marnowane, stanie się energią i surowcem. W ten sposób budujemy silną, ale przyjazną środowisku gospodarkę” – skomentował.

Wei Bai, dyrektor generalny JSP, powiedział, że firma koncentruje się na bezpiecznym rozwoju, redukcji emisji i korzystnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów poprzez recykling. Uważa, że jest to duży krok dla JSP, aby zbliżyć się do swoich celów, biorąc pod uwagę ekologię.