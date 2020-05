Baseny otwarte od 18 maja

Epidemiolog Þórólfur Guðnason zaproponował podczas dzisiejszej konferencji prasowej, aby liczba osób odwiedzających baseny, które planuje się ponownie otworzyć w poniedziałek, była początkowo ograniczona.

Wszystkie baseny w kraju zostały zamknięte 24 marca, ale na początku tego miesiąca ogłoszono, że zostaną ponownie otwarte 18 maja. Epidemiolog powiedział na dzisiejszym spotkaniu, że zamierza wysłać sugestie do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji otwarcia basenów.

W liście zamierza zasugerować, że liczba odwiedzających basen nie powinna przekraczać połowy dozwolonej liczby gości, lub powinna być dostosowana do tego ile osób dany basen może pomieścić. W miarę możliwości przestrzegane powinny być dwumetrowe odległości pomiędzy odwiedzającymi basen.

„Kolejny pomysł, to możliwe zwiększenie liczby odwiedzających baseny do 15 czerwca, być może w jednym dodatkowym kroku, ale mam nadzieję, że możliwe będzie wydanie pozwolenia na maksymalną liczbę. Wszystko to naturalnie będzie zależało od stanu epidemii” powiedział Þórólfur.

Powiedział także, że najprawdopodobniej jutro zostaną przedstawione informacje dotyczące tego na jakich zasadach pracować będą wszyscy pracownicy basenów.

Od 25 maja otwarte zostaną siłownie i centra fitness. W związku z tym epidemiolog proponuje również tu wprowadzanie stopniowych zmian i początkowo chce zaproponować aby z każdego z miejsc korzystała połowa z dozwolonej liczby gości, mogących przebywać w danym punkcie. Wszystkie siłownie mają także utrzymywać zasadę dwóch metrów odległości.