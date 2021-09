Einhleypan: Ekki hægt að vera alltaf á hliðarlínunni

Það er nóg að gera hjá Alex þessa dagana sem segist þó vera tilbúinn í að fara að taka sér tíma í að leita að ástinni og fara á stefnumót.

„Ég er hress að eðlisfari og hef einstaklega gaman að því að gera eitthvað skemmtilegt með vinum og vandamönnum, “ segir Alex sem starfar sem viðskiptastjóri hjá Valitor.

„Einnig er ég að taka íbúðina mína í gegn svo að ég er á bólakafi í framkvæmdum.“

Hvernig hefur það verið að vera einhleypur á þessum tímum faraldurs, hefur eitthvað verið farið á stefnumót?

„Það er svo sem ekkert að því að vera á lausu á þessum tímum en ég hef nú ekkert verið að skella mér á stefnumót. Þetta er allt í vinnslu.“

Það er ekki hægt að vera alltaf á hliðarlínunni.

Hér fyrir neðan svarar Alex spurningum í viðtalsliðnum Einhleypan.

Nafn? Alex Freyr Þórsson.

Gælunafn eða hliðarsjálf? Það fer eiginlega eftir því hvaða vin ég er að tala við, þau eru mörg. Eitt flaug aðeins létt af stað en það var Lexi Lyfta. Það átti að vera eitthvað sem tengdist ræktinni á þeim tíma en menn héldu að ég hafi dúsað fastur í lyftu í fleiri klukkustundir. Það þurfti að„ rebrand-a“ það strax

Aldur í árum? 31 ár.

Aldur í anda? 31+/-5 ár.

Menntun? MS í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Hvað myndi sjálfsævisagan þín heita? Ætli það væri ekki „Ég er til“. Því það er algengasta svarið þegar ég spurður að því hvort ég sé til í að gera eitthvað og þannig byrja ævintýrin.

Guilty pleasure kvikmynd? Desperado með Antonio Banderas.

Varstu skotinn í einhverjum frægum þegar þú varst yngri? Cameron Diaz náði einhverjum heljartökum á mér þegar ég var gutti.

Talar þú stundum um þig í þriðju persónu? Já, það kemur fyrir þegar maður er kominn á kaf í skemmtilegar sögur.

Syngur þú í sturtu? Kemur fyrir þegar maður er í góðum gír en ég breytist hins vegar í Marvin Gaye þegar ég loka bílhurðinni.

Uppáhaldsappið þitt? Það stendur ekkert eitt upp úr, þetta er allt sami grauturinn.

Ertu á einhverjum stefnumótaforritum? Ekki eins og er, en það er breytilegt.

Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum? Hress, metnaðargjarn, góður vinur.

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum? Eins og ég.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér heillandi? Þeir þrír persónueiginleikar sem vega hvað mest hjá mér eru traust, hressleiki og metnaður.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér aldeilis ekki heillandi? Mér finnst hundleiðinlegt að hlusta á króníska kvartara, neikvæðni og fordóma.

Hvaða dýr værir þú ef þú værir dýr? Ég væri höfrungur.

Ef þú mættir velja einhverja þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja? Ég tæki Winston Churchill, Diego Maradona og svo Dag Jóhannsson. Dag til að þýða fyrir mig argentískuna hjá Diego og fá Churchill til að fara með nokkrar ræður frá seinni heimsstyrjöldinni.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Ég breytist í töframann þegar ég stend fyrir framan Weberinn.

Skemmtilegast finnst Alex að skellihlæja í Barcelona og skemmta sér með góðum vinum.

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Skellihlæja í Barcelona með góðum vinum. Annars er það útivera, hreyfing og að elda góðan mat.

Hvað finnst þér leiðinlegast að gera? Klárlega að bíða, ég þoli ekki að bíða.

Ertu A eða B týpa? 80% A týpa og 20% B.

Hvernig viltu eggin þín? Miðlungssoðin.

Hvernig viltu kaffið þitt? Ég kann að meta alvöru iðnaðarbolla.

Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða staði ferðu? Staði sem hægt er að spjalla á en samt mikið fjör. Hef laumast á Kalda og Irish Pub þegar þegar ég fer út á lífið.

Ertu rómantísk/rómantískur? Ætli maður sé ekki að rjómast aðeins meira upp með árunum. Nú langar manni að tríta og hafa það huggulegt.

Draumastefnumótið? Bara eitthvað huggulegt í afslöppuðu umhverfi eins og göngutúr eða borða góðan mat og spjalla.

Einhver söngtexti sem þú hefur sungið vitlaust? Það eru nú ansi margir söngtextar sem ég hef sungið vitlaust í gegnum tíðina en mér dettur ekkert svæsið tilfelli í huga.

Hvað horfðir þú á síðast í sjónvarpinu? Turning Point: 9/11 and the War on Terror sem eru á Flixinu.

Hvaða bók lastu síðast? Greenlights eftir höfðingjann Matthew McConaughey

Hvað er Ást? Tilfinning sem er ekki hægt að þvinga fram, hún verður að koma náttúrulega.