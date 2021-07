Þessa dagana standa yfir tökur á þáttunum And Just Like That...! sem eru framhald af hinum geysivinsælu þáttum Sex and the City. Sautján ár eru síðan þættirnir hættu í sýningu og ellefu ár eru síðan seinni Sex and the City kvikmyndin kom út og því ríkir mikil eftirvænting eftir nýju þáttunum.

Tilkynnt var í upphafi árs að þær Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis myndu snúa aftur sem vinkonurnar Carrie, Miranda og Charlotte. Kim Cattrall sem fór með hlutverk hinnar djörfu Samönthu verður þó fjarri góðu gamni, þar sem mikið ósætti ríkti á milli hennar og Parker. Þættirnir munu fjalla um líf vinkvennanna í New York-borg sem nú eru komnar á sextugsaldur. Búast má við því að ástarmál, tíska og kokteilar muni spila stór hlutverk líkt og í Sex and the City þáttunum. Aðdáendur þáttanna og aðrir tískuunnendur út um allan heim hafa beðið í mikilli eftirvæntingu eftir nýju þáttunum, en verða að láta sér þessar myndir duga fram að frumsýningu sem mun fara fram á streymisveitunni HBO MAX. Ekki hefur þó verið gefið út hvenær þættirnir verða frumsýndir, en tökur eru í fullum gangi. Persónan Carrie Bradshaw er þekkt fyrir mikið tískuvit og skemmtilegan stíl. Getty/Gotham Persónan Charlotte er einnig þekkt fyrir að vera ávallt smekkleg til fara. Getty/Gotham Persónan Miranda er gefur vinkonum sínum ekkert eftir í klæðaburði. Getty/James Devaney Við fáum einnig að kynnast nýjum persónum í þáttunum. Hér má sjá leikkonuna Nicole Ari Parker í hlutverki Lisu Todd Wexley. Getty/Gotham Gamlir og góðir vinir áhorfenda láta sig ekki vanta. Hér má sjá Mario Cantone sem fer með hlutverk Anthony. Getty/James Devaney Leikkonan Bridget Moynahan snýr aftur í hlutverki Natöshu Naginsky, fyrrverandi eiginkonu Mr. Big. Getty/Gotham Sögusvið þáttanna er New York, borgin sem aldrei sefur. Getty/Jose Perez/Bauer-Griffin Í Sex and the City þáttunum fóru vinkonurnar reglulega í dögurð þar sem þær ræddu málefni líðandi stundar. Svo virðist sem engin breyting verði á því í nýju þáttunum. Getty/Jose Perez/Bauer-Griffin Tískuunnendur bíða spenntir eftir því að sjá hvaða flíkum tískudrósin Carrie Bradshaw muni klæðast í þáttunum. Getty/mediapunch/bauer-griffin Tuttugu og þrjú ár eru síðan Sex and the City þættirnir fóru fyrst í loftið. Leikkonurnar eru glaðar yfir endurfundinum eins og sjá má. Getty/James Devaney Þættirnir verða aðgengilegir á streymisveitunni HBO Max, en ekki hefur enn verið gefið upp hvenær. Getty/Gotham