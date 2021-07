Artysta Ingó w ogniu oskarżeń o molestowanie

Muzyk Ingólfur Þórarinsson Veðurguð, który miał wystąpić na festiwalu muzycznym Þjóðhátíð na Vestmannaeyjar został oskarżony przez dziesiątki młodych kobiet o molestowanie. W wyniku historii, które zaczęły się pojawiać, komitet organizacyjny festiwalu podjął decyzję o odwołaniu jego koncertu.

W sieci zaczęły pojawiać się historie wielu młodych, w tym nieletnich kobiet, które zarzucają mu różne formy przemocy seksualnej.

W związku z tym komisja organizująca Þjóðhátíð odwołała koncert i stwierdziła, że „decyzja komisji jest oczywista i nie będzie przez nią dalej omawiana”.

Jednak po oficjalnym ogłoszeniu decyzji utworzono petycje, będące za i przeciw odwołaniu koncertu Ingólfura.

W wywiadzie, którego Ingó udzielił Vísir powiedział „W skrócie, na to wszystko odpowiemy we właściwy sposób. Będę szukał swoich praw”.

„Nic w tym nie ma” dodał Ingólfur Þórarinsson Veðurguð, komentując historie dwudziestu kobiet, które zgłosiły rzekomą przemoc seksualną i molestowanie z jego strony w mediach społecznościowych, na stronie Tik Tok. Wszystkie historie, które się pojawiły są anonimowe.

Z tego samego powodu, Ingólfur był również wymieniany w innych mediach społecznościowych, w tym na Twitterze.

"Jestem zmieszany. Wiem, kim jestem i co zrobiłem i myślę, że to, co jest prawdziwe, zostanie ujawnione" – mówił Ingólfur.

Artysta przyznał, że doświadcza tego jako atak.

„To zaczyna mieć wpływ na biznes i jest to trudne dla ludzi, którzy znają osobę, która musi sobie z tym poradzić. Teraz stało się to bardzo trudne” – mówi Ingólfur, który w związku z tą sytuacją najbardziej martwi się o swoich bliskich.

Petycje, które zostały przygotowane dla komitetu zajmującego się organizacją festiwalu w związku z zaistniałą sytuacją znajdują się na stronie change.org.

Petycja do komisji o utrzymanie odwołania koncertu znajduje się TU i do tej pory zebrała ponad 2800 podpisów. Natomiast pod petycją o uchylenie odwołania (która znajduje się TU) zebrano około 1700 podpisów.