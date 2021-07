Nowe instrukcje od epidemiologa

Osoby, które są po szczepieniu przeciwko Covid-19 a zauważają u siebie objawy przypominające zakażenie koronawirusem powinny jak najszybciej umówić się na badanie i poddać testom. Każdy kto ma objawy zakażenia powinien zostać w domu, nie chodzić do szkoły ani do pracy. Osoby zaszczepione nie muszą być poddawane kwarantannie.

Główny Epidemiolog zaktualizował instrukcje dotyczące kwarantanny i niektórych zwolnień dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Osoba, która przyjęła szczepionkę jest w pełni zaszczepiona, ale pełną skuteczność preparatu uzyskuje się po dwóch tygodniach od podania drugiej dawki szczepionki lub po dwóch tygodniach po podaniu preparatu Janssen.

Jeżeli do pełnego zaszczepienia wymagane są dwie dawki szczepionki, po jednej dawce obowiązują te same zasady, które dotyczą osób nieszczepionych.

Osoba zaszczepiona, u której wystąpią objawy, które wskazują na COVID-19, powinna jak najszybciej zostać poddana badaniu i nie chodzić do szkoły ani do pracy. Jeżeli wynik badania jest negatywny można wrócić do swoich zajęć po ustaniu objawów, absencję w szkole lub pracy należy ustalić w porozumieniu z przełożonym.

Zaszczepione osoby i turyści, którzy przebywają w domach z osobami poddanymi kwarantannie nie muszą być poddawani kwarantannie. Podobne zasady obowiązują w przypadku niewielkiego narażenia na zakażenie, np. jeśli zarażony jest kolega lub towarzysz podróży, z którym nie ma się bliskich kontaktów, wtedy zamiast kwarantanny można zastosować kontrolę infekcji przez 14 dni. Kontrola infekcji oznacza monitorowanie objawów i ograniczenie spotkań oraz nieprzebywanie z osobami podatnymi na zachorowania.

Jeżeli bliskość z osobą zakażoną jest znaczna, wówczas osoba zaszczepiona może zostać poddania kwarantannie zgodnie z decyzją zespołu ds. kontroli zakażeń, np. z powodu ciągłego kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.