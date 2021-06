Nowe rozluźnienia od 15 czerwca

Już od 15 czerwca w kraju wchodzą nowe rozluźnienia obowiązujących obecnie obostrzeń, a wraz z nimi zwiększona zostanie liczba osób mogących się spotykać i zasada jednego metra zastąpi zasadę dwóch metrów odległości.

Rozporządzenie będzie obowiązywać przez dwa tygodnie, do 29 czerwca, ale planowane jest zniesienie wszystkich krajowych ograniczeń do końca przyszłego miesiąca.

Informacje takie podała dziś minister zdrowia Svandís Svavardóttir w rozmowie z agencją prasową po porannym spotkaniu rządu.

Svandís powiedziała, że na zgromadzeniach do 300 osób ludzie będą mogli siedzieć obok siebie i na takich spotkaniach nie obowiązuje zasada jednego metra. Kluby nocne mogą być otwarte do północy, a goście muszą wyjść przed pierwszą.

Minister mówi, że celem jest zniesienie wszystkich ograniczeń krajowych do końca przyszłego miesiąca.

Planuje się również, że w połowie miesiąca szczepienie otrzymają przewlekle chore dzieci w wieku od dwunastu do piętnastu lat.

„Od 15 czerwca, czyli od przyszłego tygodnia, zmieniamy zasady obowiązujące w kraju. Wtedy wejdzie zmiana liczby osób mogących się gromadzić z 150 do 300. Reguła odległości zmieni się z dwóch metrów na jeden i zostanie zniesiona na imprezach siedzących. Nie ma zasady odległości dla imprez siedzących. Restauracje będą otwarte do północy, a goście będą musieli opuścić lokal do godziny 1” mówi Svandís.

Na pytanie czy nadal będzie obowiązkowe noszenie masek na imprezach? Minister odpowiedziała, że podczas imprez siedzących zasada noszenia maseczek się nie zmienia i powinna być przestrzegana.

Obecnie obowiązywać będzie zasada jednego metra odległości i w związku z rosnącą liczbą szczepień wprowadzono zmianę liczby osób mogących się spotykać. Szczepienia idą bardzo dobrze i Minister przyznała, że ma nadzieję iż 25 czerwca wszyscy, którzy nie otrzymali jeszcze szczepionki zostaną zaproszeni na szczepienia.

Sytuacja na granicy pozostanie niezmieniona przez kolejne dwa tygodnie

Svandís mówi, że epidemiolog Þórólfur Guðnason w memorandum, które przedstawił zaproponował utrzymanie takich samych obostrzeń, które obowiązują na granicy do końca miesiąca.

„Sugeruje również, że mamy pewną przewidywalność tego, co się stanie. Wtedy przestaniemy badać zaszczepionych podróżnych, przestaniemy badać dzieci i tak dalej. Nadal oczekujemy, że przyjezdni będą przestrzegali zasad kwarantanny, będą mieli negatywne testy PCR i przechodzić będą kwarantannę pomiędzy testami” dodała.