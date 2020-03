Ponad 100 osób z Covid-19i pogarszającymi się objawami

Około 100 osób, u których potwierdzono Covid-19 miało dziś umiarkowane lub nasilające się objawy choroby. U pond 600 osób pojawiły się już objawy choroby, ale są one lekkie. Sześć osób znajduje się na oddziale intensywnej terapii i są oni podłączeni do respiratorów, wśród nich znajdują się członkowie tej samej rodziny.

W kraju potwierdzono dziś 890 zakażeń koronawirusem, od wczoraj liczba zakażonych wzrosła o 88. 97 osób zostało wyleczonych. Ponad dziesięć tysięcy jest teraz poddanych kwarantannie czyli około trzy procent narodu.

Osiemnaście osób przebywa w szpitalu Landspitali, a sześć na oddziale intensywnej terapii, i są to starsze osoby w wieku 70 - 80 lat. Wszystkie są podłączone pod respiratory.

Jednym z nich jest mąż kobiety, która zmarła w tym tygodniu z powodu Covid-19.

Według źródeł agencji prasowych, dwie inne osoby, które znajdują się na oddziale intensywnej opieki medycznej, też są związane więzami rodzinnymi.

Dyrektor medyczny chorób zakaźnych w Landspitalinn nie może komentować relacji między pacjentami. Mówi jednak, że chińskie doświadczenie pokazuje, że około trzy czwarte wszystkich zarażonych tam osób zostało zainfekowanych przez krewnych. Wpływ na to mają czynniki środowiskowe, takie jak bliskość ludzi, czystość w domu i nawyki życiowe.

„Na przykład, jeśli ludzie palą, istnieje większe prawdopodobieństwo, że ktoś inny w rodzinie też pali, a to może oznaczać, że cała ta rodzina jest bardziej wrażliwa, ponieważ wiemy, że palacze ogólnie borykają się z infekcjami dróg oddechowych” - mówi Már Kristjánsson, dyrektor medyczny w Landspitali.

Ponadto na zakażenie mogą mieć wpływ choroby takie jak nabyta cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i nadciśnienie.

„Choroby te często występują w tych samych rodzinach, może to być jedno z wyjaśnień, dlaczego ta infekcja wirusowa wydaje się być gorsza dla jednych rodzin s dla innych nie. Istnieje również możliwość, że niektóre wirusy mogą być bardziej dokuczliwe, i są z gorszych szczepów niż inne”, mówi Már.

Landspitali utworzył oddział ambulatoryjny, który zajmuje się wszystkimi pacjentami z Covid, zarówno telefonicznie, jak i na miejscu.

„Około siedemdziesiąt siedem procent czyli ponad sześćset osób czuło się dzisiaj całkiem dobrze. Ale z drugiej strony istnieje stale rosnąca grupa ludzi, o których jesteśmy poważnie zaniepokojeni, którzy dziś stanowią dwa procent i staramy się im pomóc, aby poprawić ich samopoczucie” mówi Ragnar Freyr Ingvarsson, główny lekarz na oddziale ambulatoryjnym Covid.

Do grupy wymagającej pomocy należy około 16 osób, a niektóre zostały dziś przewiezione przez specjalnie wyposażoną straż pożarną i karetki pogotowia na oddział.

Następnie jest 97 osób z umiarkowanymi objawami.

„Czują się źle, ale to nic poważnego, natomiast jest pewna grupa, na którą chcemy mieć oko. To osoby starsze i ci, którzy należą do grupy ryzyka: z chorobami serca i płuc, nadciśnieniem tętniczym i palacze, niektórych z nich sprawdzamy każdego dnia” - mówi Ragnar Freyr.