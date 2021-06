Nowe stanowiska do pobierania próbek od przyjezdnych

Zastępca szefa policji ma nadzieję, że dzięki tej zmianie pobieranie próbek zostanie usprawnione. Jednak przy wzmożonym napływie turystów pytanie brzmi, jak długo będzie trzeba czekać na to aby nowy obiekt także przestał dawać sobie radę z liczbą testowanych.

Wcześniej pobieranie próbek i odbiór certyfikatów odbywały się w dwóch różnych miejscach na środku terminalu. Natomiast teraz pasażerowie okazują świadectwa szczepień i PCR w hali przylotów – a następnie są kierowani na pobranie próbki do specjalnie wyposażonego kontenera poza lotniskiem. Arngrímur Guðmundsson, zastępca szefa policji na lotnisku Keflavík, mówi, że nowy obiekt działa bardzo dobrze.

„Chodzi o to, że osiągnęliśmy taki punkt, w którym przenieśliśmy się w inne miejsce w budynku, tam mieliśmy około dziewięciu stanowisk roboczych, ale tutaj otwarto osiemnaście stanowisk pracy, więc to znacznie zwiększyło liczbę i usprawni działania” dodał.

Nowy kontener z miejscami do pobierania próbek. Vísir/arnar

Arngrímur spodziewa się zmian w systemie badań przesiewowych w połowie czerwca.

„Mamy nadzieję, że zwiększy to o połowę naszą przepustowość, ale jednocześnie ogromnie wzrasta liczba pasażerów. Jest więc pytanie, kiedy również ten obiekt przestanie dawać sobie radę.”

„Zawsze są tacy turyści, którzy przybywają do kraju bez odpowiednich dokumentów i zezwoleń, o których wspomniałem wcześniej, i musimy odsyłać ich z powrotem do domu. Nie jest tych osób dużo, ale zawsze trafi się ktoś, kto nie do końca zapoznał się z tym jakie warunki należy spełnić aby móc podróżować na Islandię i jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.”