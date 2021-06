Uchylono nakaz przebywania w hotelu kwarantanny

O północy uchylone zostało rozporządzenie wymagające od osób przybywających do kraju z obszarów o dużym procencie zakażeń, pięciodniowego pobytu w hotelu kwarantanny.

Rozszerzono opcje kwarantanny dla podróżnych

Teraz każdy przybywający do Islandii będzie mógł przebywać w okresie kwarantanny w domu letniskowym, w domu prywatnym lub hotelu, który zezwala na kwarantannę.

Gylfi Þór Þorsteinsson, dyrektor zarządzający hotelami kwarantanny, powiedział wczoraj agencji prasowej, że nie wszyscy decydują się na opuszczenie hotelu, nawet po wygaśnięciu rozporządzenia.

Dziś wygasa także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które zakazało niepotrzebnych podróży z określonych obszarów ryzyka.

Jednak ci, którzy przybyli do kraju zeszłej nocy z obszarów oznaczonych jako czerwone, czyli dużego ryzyka, nadal muszą poddać się pięciodniowej kwarantannie w wyznaczonym hotelu, a hotele kwarantanny pozostaną otwarte do co najmniej 15 czerwca.