Geldingadalir może się wypełnić lawą

Nie wiadomo, kiedy lawa dotrze do Suðurstrandarvegur; niektórzy uważają, że może to nastąpić w ciągu tygodni, a inni miesięcy.

Lawa gromadzi się teraz w czterech miejscach w pobliżu wulkanu; w tak zwanej anonimowej dolinie, na północ od Meradalir, Geldingadalur i Nátthaga. Część lawy skierowana jest na południe i może w końcu dotrzeć do Suðurstrandarvegur. Najkrótsza droga lawy do Suðurstrandarvegur prowadzi z Nátthagi i jest to nieco ponad dwa kilometry, ale lawa może również dotrzeć do drogi z doliny Meradalir.

Szacunki dotyczące tego, jak dużo czasu zajmie lawie dotarcie do Suðurstrandarvegur, są różne, mówi się, że może to potrwać od jednego do dwóch tygodni a nawet do miesiąca.

„Jeśli to się stanie w ten sam sposób jak w Nátthagi i będzie kontynuowane tak, jak miało to miejsce do tej pory, to przepłynięcie lawy z Geldingadalur i Meradal zajmie około trzech lub czterech miesięcy, zanim ta zacznie wydostawać się z Nátthagi”.

Lawa może także zmienić kierunek.

„Jedną z rzeczy, które mogą się zdarzyć, jest to, że dolina Geldingadalir zapełni się, a potem lawa będzie przeszukiwać szlak i sytuacja zaczynie się zmieniać.”

W tym tygodniu zostanie zbadane, czy należy zbudować ogrodzenia prowadzące, aby kontrolować przepływ lawy, po tym, jak lawa przepłynie przez zabezpieczenia, które miały chronić drogę.

„Może ona przeciąć obszar, na którym znajduje się światłowód, potem Suðurstrandarvegur i wpłynąć do morza - ale aby to się stało to musi to trwać przez wiele miesięcy” - mówi Magnús Tumi.