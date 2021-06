Kolejny dzień bez nowych zakażeń i planowane szczepienia

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Obrony Cywilnej, na granicy także nie wykryto żadnych nowych zakażeń.

Jest to najdłuższy okres bez nowych zakażeń od przełomu lutego i marca, kiedy to od 27 lutego do 4 marca nie było żadnych nowych zakażeń.

Kolejne informacje dotyczące koronawirusa będą zaktualizowane jutro na stronie covid.is.

Planowane szczepienia

W tym tygodniu planowane jest dalsze podawanie szczepionek Pfizer i AstraZeneca.

Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, przełożona pielęgniarek z Ośrodka Zdrowia w okręgu metropolitarnym mówi, że zbliża się spokojny tydzień. W środę w Reykjaviku podanych zostanie 7700 dawek preparatu Pfizer.

Większość trafi do osób, które otrzymają drugą dawkę, dodatkowo Pfizer otrzyma również około dwóch tysięcy rodziców dzieci przewlekle chorych.

W czwartek zostanie podanych 3000 dawek szczepionki AstraZeneca i otrzyma je także większość personelu medycznego biorącego udział w szczepieniach.

W następnym tygodniu przewiduje się znacznie więcej dawek Pfizer i Moderna. Oczekuje się, że w tym tygodniu zaszczepionych zostanie około trzydziestu tysięcy osób.